Gastbeitrag von Nico Lumma: ARD und ZDF vor dem digitalen Kraftakt

Nico Lumma ist Managing Partner des next media accelerator in Hamburg und Mitgründer von D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt e.V.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sind eine große Errungenschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Angebot haben. Aber gleichzeitig bin ich der Auffassung, dass wir sehr dringend die öffentlich-rechtlichen Medien auf eine neue, zeitgemäße Grundlage stellen müssen, damit wir auch in Zukunft noch das Gefühl haben werden, der Rundfunkbeitrag wird dafür aufgewendet, dass die ganze Bevölkerung mit Inhalten versorgt wird.

Abgesehen von der Tagesschau schaue ich seit vielen Jahren kaum noch lineare Inhalte, sondern nutze die Möglichkeiten des Netzes, Videos zeitversetzt anzusehen. Dabei umgarnen Netflix & Co. ihre Nutzerinnen und Nutzer, indem sie immer wieder neue Tipps geben, was man noch so schauen könnte. Ganz anders die Mediatheken von ARD & ZDF, die Nutzerinnen und Nutzer mit einem Kladderadatsch an Inhalten konfrontieren und eher das Gefühl erwecken, dass hier ein lästiges Pflichtprogramm erfüllt wurde, aber sich ARD & ZDF als Sender verstehen und deswegen interessieren sie sich für Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht aber für diesen neumodischen Netzkram. Die größte Neuerung der Mediatheken von ARD & ZDF ist folgerichtig auch, dass die Mediatheken halbwegs verknüpft wurden und man beispielsweise bei einer Suche nach „Traumschiff“ in der ARD-Mediathek darauf hingewiesen wird, dass man hierzu mehr bei der ZDF-Mediathek finden wird. Aber es gibt auch 2020 keinerlei Personalisierung, man kann sich keine Playlist anlegen und diese mit anderen teilen, man bekommt keine persönlichen Empfehlungen und es gibt keinerlei Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer, selber Inhalte hochzuladen. Das wirkt wie in den 90ern und sorgt dafür, dass kommerzielle Plattformen viel besser in der Lage sind, die Augenpaare der Nutzerinnen und Nutzer zu fesseln.

ARD & ZDF werden nicht umhinkommen, das Modell FUNK als Prototyp für die Zukunft begreifen zu müssen Es macht keinen Sinn, für die unterschiedlichsten Zielgruppen Inhalte zu erstellen und zusammenzustellen, nur um diese dann wie früher über einen Sender auszustrahlen. Stattdessen sollten die Inhalte überall dort verfügbar gemacht werden, wo die Nutzerinnen und Nutzer zu finden sind, was natürlich den Nachteil hat, das dies überwiegend kommerzielle Plattformen wie Youtube, Facebook, TikTok oder andere sind. Dazu kommt auch, dass ARD & ZDF ihre Inhalte unter Lizenzen veröffentlichen sollten, die eine nichtkommerzielle Nutzung ermöglichen können, wie es beispielsweise Terra-X auf Wikipedia vormacht. Ich bezahle gerne Rundfunkbeitrag, aber ich möchte auch, dass diese Inhalte dann möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen.

Wir müssen bei allen Sparbemühungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten dafür sorgen, dass jetzt die entscheidenden Weichen gestellt werden und in den kommenden Jahren Milliarden in die digitale Infrastruktur investiert werden. ARD & ZDF benötigen dringend einen Innovationsschub, aber das ist bei den zähen Debatten auf Länder-Seite, die für das ÖR-System zuständig sind, nur sehr schwer zu bewerkstelligen und endet oft in Formelkompromissen, ohne dass sich wirklich etwas ändert. Die digitalen Weichenstellungen müssen jetzt erfolgen, damit auch in Zukunft der Rundfunkbeitrag für ein Angebot, das den überwiegenden Teil der Bevölkerung erreicht, gerechtfertigt ist,

Das wird ein Kraftakt für ARD & ZDF werden, aber das Schöne am Digitalen ist ja, dass man viel besser sieht, wer wann welche Inhalte wie lange guckt und dann entsprechend das Angebot verbessern kann. Eine Fokussierung auf die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet ja nicht, dass man ihnen nach dem Wort redet, sondern dass man von einer Binnenzentrierung wegkommt und die Organisation auf die Belange der Nutzerinnen und Nutzer ausrichtet. Dann klappt auch der Sprung ins post-lineare Zeitalter.