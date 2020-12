Gastkommentar: Autorität, ohne autoritär zu sein

Andreas Rödder. (Foto: Bert Bostelmann)

REGION - Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Gebrauchtwagen gekauft und möchten ihn bei der Zulassungsbehörde anmelden. In Mainz (und nicht nur da) erfahren Sie, dass Sie in fünf bis sechs Wochen eine Chance auf einen Termin haben. Ist es ein Trost, dass während Corona ohnehin alles langsamer geht und dass es in der DDR noch länger dauerte?

In anderen Fällen funktioniert die öffentliche Verwaltung zupackender. Ein junges Mädchen fährt mit einem Motorroller zum Rhein, stellt ihn hinter einem Schild „Fußgängerzone“ ab, ohne wirklich jemanden zu behindern. Als es zurückkommt, ist der Roller um ein paar Meter auf einen Motorradparkplatz versetzt. Neben einem Bußgeld von 30 Euro berechnet die Stadt für einen achtminütigen Versetzungsvorgang schlappe 265 Euro, weil eine Bietergemeinschaft von Abschleppunternehmen die Preise diktiert.

Darf der Bürger sich schikaniert fühlen? Er könnte auf diesen Gedanken kommen. Ich rede nicht nur von den Bereichen, wo die bürgerfinanzierte öffentliche Ordnung es mit der Ordnung nicht so hinbekommt. Generell drängt sich der Eindruck auf, dass viele Städte die motorisierten Bürger aus der Stadt drängen wollen. Ohne ein wirklich funktionsfähiges, menschenfreundliches Verkehrskonzept führt dies freilich zur absehbaren Verödung der Innenstädte. Wer nicht vernünftig in die Stadt kommen kann, bestellt eben bei Amazon – so kann man die Kollateralschäden der Pandemie noch proaktiv verstärken.

UNSER GASTAUTOR Andreas Rödder ist Professor für Neueste Geschichte an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität.

Und man verstärkt den Eindruck eines autoritären Obrigkeitsgebahrens, der sich in Corona-Zeiten wiederholt eingestellt hat, wenn es zum Beispiel hieß, man müsse „die Zügel wieder anziehen“. Andererseits muss Autorität sein, ganz besonders in der Pandemie. Appelle an individuelle Vernunft und vergleichsweise liberale Maßnahmen haben die zweite Welle jedenfalls nicht verhindert und nicht eingedämmt. Und aufgelöste Partys oder Massenzusammenkünfte, überhaupt die Unvernunft vieler Mitbürger, die fahrlässig Infektionen riskieren und verbreiten, machen nur noch sprachlos. Dass Politik effektiv Disziplin erzwingen muss, ist leider nötiger, als man das in einer offenen Gesellschaft mündiger Bürger erwarten würde.

Die politische Obrigkeit ist Diener des Souveräns

Wie aber kann die Politik Autorität gewinnen, ohne autoritär zu werden? Indem sie Vertrauen schafft, dass die einschneidenden Maßnahmen, wie sie derzeit nötig sind, gut begründet sind und dass die Bürger fair und nach gleichen Regeln behandelt werden – in der Pandemie und auch allgemein.

Und da kommt es gar nicht gut, wenn ausgerechnet Angehörige der Partei, die im Verdacht steht, die Menschen zu Veganern und Radfahrern erziehen zu wollen, im rheinland-pfälzischen Umweltministerium über Jahre hin rechtswidrig und willkürlich die eigenen Leute befördert hat, während zum Beispiel in Schulen ein Mammutaufwand anfällt, weil Schulleiter zehnseitige Beurteilungen für jede einzelne Bewerbung schreiben müssen. Wenn der Eindruck der Doppelmoral entsteht, andere zu kujonieren und sich selbst zu privilegieren, dann wird das Vertrauen in die staatliche Ordnung untergraben, von dem die gesamte Gesellschaft gerade in Krisen wie der derzeitigen lebt.

In unserem früheren Wohnort im Schwäbischen stand am Rathaus groß „Bürgerservice“. Dahinter stand eine Haltung, die auch im Begriff „Minister“ zum Ausdruck kommt. Er kommt vom lateinischen „ministrare“, und das heißt „dienen“. Die politische Obrigkeit ist der Diener des Souveräns, und das ist niemand anders als die Bürgerin und der Bürger. Denen zieht man weder einfach die Zügel an, noch lässt man sie wochenlang auf eine Zulassung warten. Politische Verantwortung heißt vielmehr, Autorität zu entwickeln, ohne autoritär zu sein. Und das sollte, bei aller umlaufenden Unvernunft, unser Anspruch im 21. Jahrhundert sein.