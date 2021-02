Gastkommentar von Andreas Rödder: Das *-Thema

Andreas Rödder. (Foto: Bert Bostelmann)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Was haben Petra Gerster, Claus Kleber und Anne Will gemeinsam? Sie reden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und sie sprechen den Gender-Stern, durch eine kurze Pause vor der Nachsilbe „-innen“ (wie in Bäcker-innung). Der geschriebene Stern („Teilnehmer*innen“) verbreitet sich unterdessen gerade aus den Universitäten in die Schulen – und in den öffentlichen Rundfunk.

Manchmal passieren Pannen, wenn Annalena Baerbock zum Beispiel von den „Steuer*innenzahlern“ sprach. Und manches ist inkonsequent. Ich habe noch nicht gelesen, dass am 14. März in Hessen und Rheinland-Pfalz auch etliche Bürger*innenmeister*innenwahlen stattfinden (so wär’s konsequent).

Diese Schreib- und Sprechweise richtet sich gegen das generische Maskulinum: den Kollektivsingular („der Arzt“) und den Plural („die Zuschauer“) in der männlichen Form. Das Argument: Sprache schafft Bewusstsein, und das generische Maskulinum bestätigt männlich dominierte Machtverhältnisse. Dem sollte ursprünglich das Binnen-I („ZuschauerInnen“) entgegenwirken. Es adressiert jedoch nur Männer und Frauen, nicht intergeschlechtliche Personen, die der Deutsche Ethikrat mit 800 000 Menschen in Deutschland veranschlagt. Sie sind in der Vergangenheit oft einem der beiden Geschlechter durch Operationen angepasst worden. Von heute aus gesehen ist das repressiv, und es ist gut, intergeschlechtliche Menschen als solche anzuerkennen.

UNSER GASTAUTOR Andreas Rödder ist Professor für Neueste Geschichte an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität.

Das tut der Gender-Stern – und er geht zugleich weiter: Es geht nicht nur um Geschlechtszugehörigkeit qua biologischer Merkmale, sondern aufgrund des subjektiven Empfindens. Für Judith Butler, die Vordenkerin der Transgender-Bewegung, ist Geschlecht ein bloß kulturelles Konstrukt. Das Ziel ist konsequenterweise, Geschlecht als Kategorie der Unterscheidung von Menschen ganz aufzuheben.

Daher ist der Gender-Stern nicht bloß die inklusivere Schwester des Binnen-I, sondern Bote einer geradezu menschheitsgeschichtlichen Veränderung: der Trennung von Körper und Geschlecht zugunsten einer fluiden Geschlechtlichkeit. Das ist die gesellschaftspolitische Agenda weltweiter Aktivisten wie des Transgender-Verbandes Iglyo. Er wirkt daher auch darauf hin, Geschlechtsumwandlungen von Jugendlichen zu erleichtern. Ich finde: Pubertierende Jugendliche eine Entscheidung von solch lebenslanger Tragweite treffen zu lassen, ist verantwortungslos. Das erinnert mich an die sorglose Verharmlosung von Sex mit Minderjährigen in den achtziger Jahren, worin wir heute zurecht ein schweres Vergehen sehen. Und noch etwas: Wenn die Geschlechtergrenzen aufgehoben werden, dann wird konsequenterweise auch der Feminismus ausgehebelt. „Was auch immer Du tust“, wussten schon die Römer, „handle klug und bedenke das Ende!“

Zumal es eine Lösung gibt: Das generische Maskulinum meint nicht nur Frauen „mit“, wie es oft heißt, sondern es umfasst alle (m/w/d). Es ist das „genus commune“, weil das grammatische Geschlecht nicht mit dem biologischen Geschlecht identisch ist. Der Autor (dieses Kommentars) ist die Person (die ihn schreibt) und das Opfer (eines Shitstorms, wenn es schlecht läuft). Dass das generische Maskulinum überwiegend mit Männern assoziiert werde, ist empirisch übrigens nie wirklich sauber bewiesen worden. Gegenprobe: Denken Sie bei „Zuschauern“ überwiegend an Männer?

Gerade Frauen sollten das genus commune wollen, schreibt die Theologin Dorothea Wendebourg:. „Stattdessen schießen wir Frauen uns, wie so oft, lustvoll ins eigene Knie“, wenn Angela Merkel als wichtigste Politikerin, nicht als wichtigster Politiker in Europa bezeichnet wird – und wenn die Abschaffung des Geschlechts die Anliegen von Frauen unterminiert.

Deshalb verwende ich das generische Maskulinum. Ich hindere niemanden, den Gender-Stern zu benutzen. Ich bitte nur alle, zu wissen, was sie tun. Und ich verbitte mir moralisierenden Autoritarismus, die Gesellschaft sprachlich und kulturell umzuerziehen.