Gastkommentar von Berhard Pörksen zum Tag der Pressefreiheit: Desinformation tötet

Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft. Letzte Buchveröffentlichung: „Die Kunst des Miteinander-Redens“, gemeinsam mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun (Hanser).



Der Tag der Pressefreiheit



Der Internationale Tag der Pressefreiheit erinnert an die Einschränkungen für freie Berichterstattung in vielen Staaten weltweit. Auf Vorschlag der Unesco erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1993 den 3. Mai zum Welttag der Pressefreiheit. Die Unesco, die UN-Organisation für Bildung, hatte bereits zwei Jahre zuvor die „Erklärung von Windhuk“ verabschiedet, die Zensur als schwere Verletzung der Menschenrechte kritisiert.



Exklusiv für den Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) hat die österreichische Malerin und Bühnenbildnerin Xenia Hausner zum Tag der Pressefreiheit das nebenstehende Motiv erschaffen. Sie selbst sagt zu dem Bild: „Das Werk trägt den Titel ‚Out’ – wie aus oder außerhalb. Es hat etwas mit Ausklinken oder Wegschauen zu tun. Es zeigt eine junge Frau, die das sprichwörtliche Brett vor dem Kopf hält. Aber gleichzeitig erlauben die Sehschlitze das ‚Durch-Schauen‘, das genaue Hingucken, was passiert, um sich ein eigenes Bild von der Welt zu machen.“



Die VRM fördert medienkompetenz



Unsere Projekte – ein Überblick:



Schüler lesen Zeitung ist das älteste Projekt. In 600 Schulklassen der Jahrgangsstufen 3 bis 12 wird Jahr für Jahr über mehrere Wochen hinweg intensiv Zeitung gelesen. Bis zu 15 000 Schülerinnen und Schüler nehmen jedes Jahr teil.



Zeitung lesen macht Azubis fit ist ein noch intensiveres Projekt. Hier lesen Auszubildende ein Jahr lang Zeitung. Dabei wurde nachgewiesen, dass sich die Lesekompetenz und die Fähigkeit zur Einordnung bei den Teilnehmern im Vergleich zu anderen Azubis, die nicht regelmäßig Zeitung lesen, signifikant steigert. Zur Zeit nehmen 160 Auszubildende an dem Projekt teil, das von regionalen Sponsoren gefördert wird.



Kruschel ist das VRM-Zeitungsmonster, das für die gleichnamige Kinderzeitung steht. Durch das Engagement regionaler Sponsoren wird Kruschel jeweils für mehrere Wochen jährlich auch in rund 70 Schulklassen geliefert. 1700 Dritt- und Viertklässler werden so an die Welt der Medien herangeführt.



Die VRM-Stiftung fördert in Kooperation mit der Stiftung Lesen die Einrichtung und Betreuung von Leseclubs vornehmlich in Grundschulen im Rhein-Main-Gebiet. 33 aktive Leseclubs sind bisher mit rund 550 000 Euro gefördert worden.