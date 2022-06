Gastkommentar von Dirk Metz: Eine vergessene Generation?

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Es ging immer nur vorwärts - und aufwärts. Für uns, die Generation der geburtenstarken Jahrgänge. Wir kannten nur eine Richtung: nach oben. Gestützt durch das Motto der Eltern: "Ihr sollt es einmal besser haben als wir."

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der "Generation Z", also die zwischen 1997 und 2012 Geborenen, kommen dagegen urplötzlich in eine Welt der Unsicherheit. Krieg kannten wir aus dem Geschichtsunterricht, Konflikte waren zumeist weit weg, Pandemie ein Fremdwort. Mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung schien die Welt endgültig in Ordnung. Jetzt aber ist sie aus den Fugen geraten. Es fallen Menschen im Krieg vor unserer Haustür, nachdem Putins Truppen die Ukraine überfallen haben. Wir leben im dritten Corona-Jahr, die Inflation galoppiert, Energie wird knapp und immer teurer, die Bundesregierung warnt vor einer schweren Wirtschaftskrise - und die Temperaturen der vergangenen Tage haben uns daran erinnert, dass da noch etwas über all dem schwebt: die Klimakrise.

Es wird uns zudem bewusst, wie wir hinterherhinken. Am Flughafen in Dubai wird eine Startbahn, für deren Bau Deutschland 20 Jahre braucht, in zwei Monaten errichtet. China baut Fabriken in atemberaubendem Tempo. Die baltischen Staaten haben uns in Sachen Digitalisierung abgehängt - und die aus der Ukraine zu uns geflohenen Menschen reiben sich verwundert die Augen, wie analog Deutschland im Jahre 2022 ist. Als 2020 das Homeschooling begann, waren die Schulen so blank wie heute die Bundeswehr. Keine Rechner, keine schnellen Leitungen, keine Konzepte. Und einige Schulleiter hielten Microsoft Teams für die Betriebsfußballmannschaft des Technologiekonzerns.

UNSER GASTAUTOR Dirk Metz ist Inhaber einer Agentur für Kommunikation und Krisenkommunikation. Zuvor war der gelernte Journalist elf Jahre

Sprecher der hessischen Landesregierung.

All diese Hiobsbotschaften stürzen auf junge Leute ein, die eigentlich unbeschwert erwachsen werden sollen und jetzt zu einer "Generation Unsicherheit" gehören. Eigentlich kein Wunder, dass die Zahl psychisch auffälliger Kinder und Jugendlicher massiv gestiegen, Burn-out kein Thema nur gestresster 40- oder 50-Jähriger ist. Kein Wunder auch, dass sich Prioritäten verschoben haben. War vielen Jugendlichen vor Corona der Umweltschutz Anliegen Nr. 1, so ist es jetzt für 52 Prozent die Gesundheit, für 50 Prozent die Familie, für 37 Prozent der Frieden und für 33 Prozent sind es Freunde. Umweltschutz rangiert bei den wichtigsten Themen Jugendlicher mit nur noch elf Prozent plötzlich auf Platz fünf. So nachzulesen in einer repräsentativen Studie des Rheingold-Institutes im Auftrag des "Stern".

Im dritten Covid-Jahr ist die Pandemie für uns Ältere ärgerlich und belastend, aber ein kleiner Teil unseres schon langen Lebens. Für die 16-, 18- oder 20-Jährigen sieht das in Relation völlig anders aus. Eine Generation, die lange keine Lehrer oder Professoren persönlich vor sich hatte. Die nicht zum Work and Travel nach Australien konnte oder zu einem Entwicklungsprojekt nach Afrika, um Erfahrungen zu sammeln, sich zu orientieren, so wie ich es Mitte der 70er gemacht habe, als ich mit dem Interrail-Ticket quer durch Europa fuhr.

Lange Zeit lag das Vereinsleben, das den Charakter junger Menschen nachweislich formt, ob im Sport oder der Musik, ziemlich darnieder. Schwimmbäder, Kinos und Clubs waren geschlossen, Jugendliche im Lockdown zu Hause "gefangen". Verlorene Zeit, die sich nicht einfach nachholen lässt.

Umso erfreulicher, dass es trotz aller Unsicherheit in der Rheingold-Studie auch Zahlen gibt, die optimistisch stimmen: 60 Prozent der Jugendlichen gaben an, während Covid Neues für ihre Zukunft gelernt zu haben. 70 Prozent fühlen sich durch die Pandemie sogar gestärkt. Sie hätten gelernt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und Fähigkeiten wie Verzicht und Anpassung, Struktur und Genügsamkeit entwickelt.

Gleichwohl ist es unsere Aufgabe, uns der jungen Generation zuzuwenden, ihr zur Seite zu stehen, wenn es um Schule, Studium und Beruf geht. Und Verständnis aufzubringen. Ihr nur, wie seinerzeit Dragoslav Stepanovic der Anhängerschaft von Eintracht Frankfurt, zuzurufen: "Lebbe geht weiter" - das wird nicht reichen...