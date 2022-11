3 min

Gastkommentar von Dirk Metz zur WM im Katar: Daumen drücken...

Seit 1966 habe ich alle Weltmeisterschaften verfolgt, 2006 in Deutschland und 1998 in Frankreich sogar direkt vor Ort und mit besonders schönen Erinnerungen. In acht Tagen ist...

Von Redaktion