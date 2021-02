Gastkommentar von Friedrich Küppersbusch: In Würde in die Bedeutungslosigkeit

Friedrich Küppersbusch. (Foto: dpa)

Wäre es eine Serie, dann schwelgte man jetzt im morbiden Thrill: Wie werden die Drehbuchautoren sie umbringen? Die Hauptdarstellerin hat ihren Ausstieg angekündigt, schon vor Jahren. Wird es ein schlimmer Unfall, entschwindet sie einfach glimpflich, oder erscheint sie in den Folgestaffeln den überlebenden Charakteren als Geist? Die Kanzlerin hat, zum ersten Mal in der Geschichte, ihren Verzicht angekündigt. Doch es kommt nicht nur anders, sondern gleich doppelt anders: Durch die Pandemie agiert Angela Merkel klarer und lauter. Filmproduzenten würden toben vor Wut: Ausgerechnet jetzt macht das Drehbuch die sterbende Rolle wichtiger denn je.

Später wird man den Anfang vom Ende im August 2018 ausmachen: Putschartig wählt die Unionsfraktion den zuvor unauffälligen Vize Ralph Brinkhaus zum Chef. Man rechnete dem System Merkel die vergeigte Hessenwahl an und vor und überhaupt, die Flüchtlingspolitik. Da war schon alles drin: Realitätsverlust – ahnungslos hatte sie ihren treuen Offizier Kauder ins Feuer geschickt. Machtverlust, sie verzichtete auf den Parteivorsitz. Bei den Wahlparteitagen danach schien sie nicht mehr auf. Und seither sprechen viele Stimmen aus der Union – und keine allein für sie. So bleiben politische Aufgaben liegen. Die Digitalisierung, die europäische Finanzpolitik, die munter ins Gestern randalierende Automobilindustrie.

Alles war gerichtet für einen soliden Untergang. Doch dann kam Corona. Und nun entbietet sich der Öffentlichkeit ein nie gekanntes Schauspiel. Merkel, die bisher im Stillen vorbereitete und dem Publikum fertig verhandelte Politik als „alternativlos“ vorsetzte: Sie verhandelt plötzlich öffentlich. Feilscht mit Länderchefs um Inzidenzwerte. Sie schickt ihre letzten Lehnsleute in die Schlacht: Kanzleramtsminister Braun holt sich Ohrfeigen zum Thema Schuldenbremse ab, ausgerechnet Wirtschaftsminister Altmaier warnt vor Lockerungen. Die Mehrheit im Bundestag für das Infektionsschutzgesetz verschafften ihr klammheimlich die Grünen – während bei Union und SPD an die 50 Abgeordnete nicht mehr folgten. Merkel, die gern als verschwiegen gescholtene, gab in den jüngsten 14 Tagen ein halbes Dutzend Interviews. ARD, ZDF, RTL, dazwischen Videochats mit coronagebeugten Familien. Zur Sicherheit noch das Bordmagazin der leeren Bundesbahn obendrauf.

UNSER GASTAUTOR Friedrich Küppersbusch ist Journalist, Autor und TV-Produzent. Er sitzt zudem im Beirat des Grimme-Instituts.

Ihr Vorgänger Schröder erniedrigte Partei und Fraktion: „Zum Regieren brauche ich nur Bild, BamS und Glotze.“ Die Kanzlerin sucht jetzt dies Bündnis mit der Öffentlichkeit, in Notwehr. Das Bundespresseamt räumte schon 2014 ein, jährlich 150 Umfragen für die Chefin zu erheben. Während sich Medien in pittoreske „Querdenker“ verlieben, richtet Merkel ihre Politik auf die duldsamen Deutschen aus, und auch auf jene Schweigenden, denen es nicht streng, autoritär genug zugeht. Den Rahm will Markus Söder einstreichen: „Merkel-Stimmen bekommt, wer Merkel-Politik macht.“ Es gab Zeiten, da die CDU-Vorsitzende wahlweise garnicht oder nur zum Demütigen nach Bayern durfte.

Wir gehen in eine Bundestagswahl ohne Titelverteidigerin. Das gab es seit Adenauers Wahl 1949 noch nicht. Und noch scheint dies nicht wirklich bewusst. In unsicheren Zeiten mag die Waage sich dem „Weiter so!“ zuneigen, darauf setzt der stellvertretende Titelverteidiger Olaf Scholz. Armin Laschet ähnlich. Ein politisches Projekt wie der ökologische Umbau – dafür stünde Schwarz-Grün – wird vielen nach Corona der Abwechslung zu viel sein. Doch das ist schon die Zeit nach Merkel. Sie zeigt auf den letzten Metern Tugenden, die man ihr stets absprach. Und man ist geneigt, jedem anderen auch persönlichen Ehrgeiz zu unterstellen, wenn er sich für Lockdown, gegen Schulschließung, über Impfversagen und mit schicken neuen Plänen präsentiert. Für Merkel geht es um fast nichts mehr, außer vielleicht die hohe Kunst, in Würde bedeutungslos zu werden.