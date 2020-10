Gastkommentar von Lamya Kaddor: Bloß keine Pauschalisierungen!

Lamya Kaddor. (Foto: Dominik Asbach)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Allzu schnell wird alles, was nach Islamgesetz klingt, verteufelt. Angesichts des realen Problems der Islamfeindlichkeit ist es zwar richtig, dabei besonders kritisch zu sein, zu oft versuchen manche, einen radikalen Islam vorzuschieben, um dahinter die dumpfe Ausgrenzung von Musliminnen und Muslimen voranzutreiben. Dennoch muss man hier differenzieren. Aktuell bietet der Blick nach Frankreich Anlass für solche Debatten. Dort stellte Präsident Emmanuel Macron jüngst sein mehrfach verschobenes Gesetz gegen islamistischen Separatismus vor.

Wer ihm da sogleich Islamfeindlichkeit unterstellen will, handelt voreilig und töricht. Kein anderes Land in Europa hat so sehr unter islamistischen Terroristen gelitten wie Frankreich und mit seinen Banlieues so ausgeprägte Ghettostrukturen. Am Entstehen von Parallelgesellschaften ist die Politik der Cinquième République gewiss nicht unschuldig; Macron selbst erkennt das an („Wir haben unseren Separatismus selbst geschaffen.“) Doch wer sich als Ban- lieue-Bewohner immer wieder auf den Opferstatus zurückzieht, eigene Versäumnisse relativiert und keinerlei Verantwortung übernehmen will, macht es sich zu leicht. Niemand zwingt einen, sich der gefährlichen Ideologie des Islamismus zuzuwenden. Ungerechtigkeiten werden nicht durch Ungerechtigkeiten überwunden.

Macron hat in seiner Rede den Fehler der Einseitigkeit vermieden, um der Stigmatisierung von Musliminnen und Muslimen keinen Vorschub zu leisten. Er betonte, ihm gehe es nicht um Menschen, die an den Islam glauben, und er kündigte zehn Millionen Euro für die Fondation de l’Islam de France (FIF) an, einer Stiftung, die einen Islam in Frankreich wissenschaftlich, kulturell und gesellschaftlich fördern will.

UNSERE GASTAUTORIN Lamya Kaddor ist Publizistin, Religionspädagogin und Islamwissenschaftlerin.

An Macrons Bemühen, Pauschalisierung zu vermeiden, können sich viele Politiker ein Beispiel nehmen. Wer gegen Missstände in Gemeinschaften vorgehen will, die sich erheblicher Diskriminierung ausgesetzt sehen, muss Probleme exakt benennen und zielgenau angehen. Rasemähermethoden werden da zu Recht stets Widerspruch hervorrufen.

Die gute Rede des französischen Präsidenten wird von manchen aber auch missbraucht, um eine Übertragung auf Deutschland zu fordern. Dabei sind die Strukturen in Frankreich ganz andere: Zehntausende Kinder aus Einwandererfamilien besuchen keine öffentlichen Schulen, sondern nehmen „Hausunterricht“. Das heißt, sie werden privat in teils obskuren Einrichtungen von teils obskuren Personen in teils obskuren Fächern unterrichtet, die am Ende doch nur auf Indoktrinierung herauslaufen. Macron will das beenden. Endlich. Selbstverständlich muss der Staat eingreifen, wenn sich Teile der Bevölkerung derart abschotten. Wer so tut, als lägen dem allein Vorurteile zugrunde, hat kein Interesse an Fakten. Fakt ist jedoch gleichsam, in Deutschland gibt es ähnliche separatistische Tendenzen, aber sie sind längst nicht so ausgeprägt. In Deutschland gibt es Koranschulen, aber zusätzlich staatlich verantworteten Islamunterricht. In Frankreich findet Religionsunterricht in der Schule grundsätzlich nicht statt. In Deutschland herrscht Schul- in Frankreich Bildungspflicht.

Macrons angekündigtes Vorgehen gegen die Praxis, Imame aus dem Ausland zu holen, wird in Deutschland seit 2006 in Angriff genommen. Heute gibt es sechs Zentren für Islamische Theologie: Tübingen, Erlangen-Nürnberg, Frankfurt am Main (mit Gießen), Münster, Osnabrück, Uni-Institute in Paderborn und Berlin sowie Studienangebote an Pädagogischen Hochschulen etwa in Freiburg, Karlsruhe oder Weingarten.

Ein vorrangiges Problem bleibt die Finanzierung von Islamverbänden aus dem Ausland. Hier stehen Deutschland und Frankreich vor ähnlichen Herausforderungen: den Geldfluss stoppen, ohne die Gemeinden finanziell auszutrocknen.

Also: Vorsicht bei Stimmen, die allzu forsch von Bundeskanzlerin Angela Merkel fordern, sie solle Macrons Rede hierzulande vortragen. Wer das will, kennt entweder die Lage in Deutschland nicht, oder sie ist ihm aus ideologischen Gründen egal.