Gastkommentar von Nico Lumma: In unser aller Interesse

Nach dem versuchten Sturm auf das Kapitol wurde Präsident Trump dauerhaft von Twitter entfernt. Kanzlerin Merkel sieht das kritisch. Ich auch. Aber aus anderen Gründen als Frau Merkel. Twitter hat nämlich mindestens sechs Jahre in Kauf genommen, dass Donald Trump seine Lügen über Twitter verbreitet und die Gesellschaft spaltet, weil es gut für Twitter und das Geschäftsmodell war. Kaum haben sich die Mehrheitsverhältnisse im Senat geändert, kickt Twitter Trump raus und tut so, als ob er erst kürzlich mit Lügen und Hetze angefangen hätte.

Frau Merkel findet es kritisch, dass hier ein Unternehmen die Meinungsfreiheit einer Person einschränkt. Das sehe ich komplett anders. Es gibt kein Recht für Einzelpersonen, dass jede Plattform ihre Meinung auch distribuiert. Das liegt unter anderem daran, dass Frau Merkel sich nie die Mühe gemacht hat, eine Plattformregulierung voranzutreiben. Twitter hat von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht, nur viel zu spät. Die anderen Plattformen haben dann nachgezogen.

Die Regulierung globaler Plattformen ist nicht einfach, aber muss vorangetrieben werden, da wir uns nicht darauf verlassen können, dass Plattformen immer angemessen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Es wird vermutlich auch regionale Unterschiede geben müssen. Dennoch ist es schwer nachvollziehbar, dass Twitter einen Hassprediger wie Trump rausschmeisst, aber den iranischen Ayatollah Ali Chamenei weiter auf der Plattform belässt.

UNSER GASTAUTOR Nico Lumma ist Managing Partner des next media accelerator in Hamburg und Mitgründer von D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt e.V.

Wir benötigen dringend vernünftige Regulierungen von Online-Plattformen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt auch gerne mal internationale Ansagen machen darf und sich nicht immer hinter der EU verstecken muss. Wir dürfen gerne auch mal darüber nachdenken, was passiert, wenn Twitter, Facebook, Google, Twitch, Tiktok, Snap und Konsorten nachhaltig die Medienordnung verändern und es dadurch schwieriger wird, auf den herkömmlichen Wegen (Zeitung, Radio und Fernsehen) die Menschen zu erreichen. Wollen wir, dass dort Lügen verbreitet werden, dass in Chatgruppen agitiert wird?

In der frühen Phase des Internets wurde die Netiquette entwickelt, die kurz gefasst aussagt: „Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu.“ – also eigentlich Verhaltensformen, die Eltern ihren Kindern beibringen (sollten), damit diese durchs Leben schreiten können, ohne es sich permanent mit allen Mitmenschen zu verscherzen. Vielen Menschen fällt die Anwendung dieser Regel im Netz schwer, auch weil sie leicht ignorieren können, dass am anderen Ende des Netzes ebenfalls ein Mensch sitzt, der das liest, was sie schreiben. Der politische Diskurs in diesem Land ist verroht, nicht nur wegen Social Media, aber sicherlich auch begünstigt durch den Zustand, dass jetzt die Dorfidioten nicht mehr so wie früher isoliert sind in ihrem Dorf, sondern sich über das Netz zusammenrotten können, um ihren oftmals gefährlichen Stuss zu verbreiten.

Ich wünsche mir eine Regulierung der Plattformen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in den Vordergrund stellt und dafür sorgt, dass Apps aus den Appstores fliegen, die dies nicht sicherstellen können oder wollen. Dazu gehört auch das Markieren von Inhalten, so wie Twitter es mit Tweets von Donald Trump vor Monaten endlich vorgemacht hatte. Wir sollten künstliche Intelligenz genau für derartige Analysen nutzen, nicht nur für Tweets, sondern auch in Chats.

Wir haben in den USA gesehen, was passiert, wenn über einen langen Zeitraum Lügen ungehindert verbreitet werden können. Es kann eine Gesellschaft zermürben und auseinander treiben. Als wehrhafte Demokratie müssen wir da einschreiten und Regeln durchsetzen. Dann ist auch das Suspendieren des Twitter-Kontos von Donald Trump keine Willkür mehr, sondern wird als das angesehen, was es ist: in unser aller Interesse.