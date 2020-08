Gastkommentar von Nico Lumma: Jetzt nicht nachlassen!

Nico Lumma. (Foto: next media accelerator/nma.vc)

Dieser Sommer ist anders, das merken wir alle. Es gibt auch eine verständliche Corona-Müdigkeit, da wir uns alle wieder danach sehnen, unbeschwert unter Leute gehen zu können. Und natürlich ist nicht nur unser gesellschaftliches Leben eingeschränkt, sondern viele Teile der Wirtschaft kämpfen hart mit den Auswirkungen der Corona-Krise.

Aber wenn wir nur eine Sache aus diesem Jahr mitnehmen, dann sollte es sein, dass wir alle zusammen in diesem Jahr sehr viel erreicht haben. Wir haben den Sinn für das Gemeinwohl wiederentdeckt, was lange Zeit überhaupt nicht zum Zeitgeist gehörte. Sozialstaat, das waren immer die anderen. Und plötzlich haben wir alle gemerkt, wie toll es ist, dass wir in einem Land leben und Steuern zahlen, das für uns da ist, wenn es mal nicht so läuft, wie wir es geplant haben. Das ist viel Wert, denn das lange Zeit vorherrschende Narrativ von der schwarzen Null hat dazu geführt, dass wir nicht nur in vielen Bereichen nicht investiert haben, sondern dass wir auch aus dem Blick verloren haben, welchen Wert eine solidarische Gemeinschaft hat.

Darauf sollten wir aufbauen und dafür sorgen, dass wir dieses Jahr als eine Art Stunde Null verstehen, die es uns ermöglicht, viele Dinge wieder neu zu justieren. Wenn wir als Gemeinschaft weiterhin unseren Status Quo halten wollen, wovon ich einfach mal ausgehe, denn es geht uns in Summe sehr gut in diesem Land, dann müssen wir jetzt eben auch die nötigen Veränderungen einleiten, damit es so bleiben kann. Das fängt damit an, dass wir aufhören, von sozial Schwachen zu sprechen, wenn wir Menschen mit wenig Geld meinen. Und es geht munter damit weiter, dass wir die Vorraussetzungen verbessern müssen für diejenigen, die finanziell nicht gut dastehen. Dazu gehört natürlich eine Erhöhung des Mindestlohns, dazu gehört die Grundrente für die Absicherung im Alter, aber dazu gehört eben auch die Verbesserung der Bildungsangebote. Gerade in der Corona-Zeit hat man gesehen, was es bedeutet, wenn Elternhäuser keinen ordentlichen Internetzugang haben oder nicht über Laptop oder Tablet verfügen. Es muss selbstverständlich sein, dass jedes Kind jederzeit auf digitale Lerninhalte zurückgreifen kann. Wir müssen alles dafür tun, damit die Kinder die besten Bildungsmöglichkeiten erhalten, die es in diesem Land je gab. Bildung muss der Schlüssel sein für den gesellschaftlichen Aufstieg. Bildung ist nur ein Aspekt, aber er ist ein ganz wesentlicher und wir haben ihn viel zu lange vernachlässigt.

UNSER GASTAUTOR Nico Lumma ist Managing Partner des next media accelerator in Hamburg und Mitgründer von D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt e.V.

Daran schließt sich an, dass wir wieder unzufriedener sein sollten mit dem Erreichten und alles tun müssen, damit es besser bleibt. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Wir müssen mehr fordern, anstatt uns immer wieder vertrösten zu lassen. Warum hat dieses reiche Land immer noch kein flächendeckendes Glasfasernetz für jeden Haushalt? Warum ist 5G immer noch nicht ausgerollt? Warum verdient das Pflegepersonal in Krankenhäusern immer noch so wenig? Warum haben wir immer noch eine Zwei-Klassengesellschaft im Gesundheitssystem? Warum klafft die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinander? Warum haben wir immer noch keine vernünftige Vermögenssteuer?

Wir haben so viele Möglichkeiten, dieses Land zu gestalten, und wir haben in diesem Corona-Jahr gesehen, was alles möglich ist und wo wir meilenweit hinter unseren Ansprüchen hinterherrennen. Das sind alles keine sozialen Wohltaten, sondern wichtige Grundlagen für dieses Land, gerade damit die Wirtschaft innovativ bleibt und auch in Zukunft läuft. Wir können nicht darauf warten, das sich alles irgendwie von alleine hinruckelt, wir dürfen jetzt nicht nachlassen, sondern müssen dieses Land aktiv vorantreiben.