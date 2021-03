Gastkommentar von Nico Lumma: Lasst und den wandel umarmen

Nico Lumma. (Foto: next media accelerator/nma.vc)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

All die Jahre haben wir immer wieder dieselbe Leier gehört: Wir müssen sparen, wir müssen Ausgabendisziplin üben und wir müssen auf Sicht fahren. Und wie stehen wir jetzt da? An allen Ecken und Enden wurde so sehr gespart, dass es quietscht. Unsere Gesundheitsämter kommunizieren per Fax. Per Fax!

Wir haben 2021. Dieses Land ist überfordert, sobald mehr als zwei Einrichtungen irgendetwas koordinieren sollen. Weil es zu wenig Systeme gibt, die miteinander kommunizieren können. Weil wir immer wieder an den falschen Enden gespart haben. Weil wir Schule und Uni grundsätzlich vernachlässigt haben. Das ging lange gut, weil die Wirtschaft brummte und Deutschland gut da stand. Aber jetzt, nach einem Jahr Covid-19-Pandemie, sehen wir, was passiert, wenn man immer nur auf Sicht fahren will: Man lebt von der Substanz.

Ich möchte für die Zukunft zwei Dinge: erstens eine Perspektive, eine Vision für die Zukunft, ein Ziel, das Politik und Gesellschaft erreichen wollen. Und natürlich sollte es darüber einen Wettstreit geben, damit man die Argumente und Ideen nebeneinanderlegen kann. Aber dieses Merkelsche Durchgewurschtel, das führt uns nicht weiter – ganz im Gegenteil: Es sorgt dafür, dass alle anderen an uns vorbeiziehen.

UNSER GASTAUTOR Nico Lumma ist Managing Partner des next media accelerator in Hamburg und Mitgründer von D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt e.V.

Wir brauchen übrigens den politischen Streit, damit die Konturen sichtbar werden und sich die Wählerinnen und Wähler entscheiden können. Streit ist nichts Schlimmes, es ist eine Auseinandersetzung, die geführt werden muss, wenn einem ein Thema nicht egal ist und man unterschiedlicher Auffassung ist. Natürlich muss man in der Sache hart streiten und dennoch eine persönliche Zusammenarbeit hinbekommen können. Das sind zwei Ebenen.

Aber klar ist auch: Wer den Status Quo bewahren will, muss den Wandel umarmen. Denn die Welt steht nicht still, auch wenn Deutschland es tut. Leider hat die Generation Fax immer noch das Sagen und versucht mit Ausdrucken, Wegfaxen und Abheften ein Land zu organisieren. Das kann nur schiefgehen.

Zweitens möchte ich nie wieder von Sparzwängen hören. Ich möchte von Investitionsdruck hören, davon, dass die öffentliche Hand und die Unternehmen so viel Geld in neue Ideen, neue Technologien, neue Arbeitsweisen und neue Geschäftsfelder stecken, dass überall anders in der Welt ein Braindrain entsteht, weil die begabtesten Leute nach Deutschland wollen, weil es hier Spaß macht, die Zukunft zu entwickeln. Weil man sich entschlossen hat, die Zukunft anzupacken, anstatt auf Sicht zu fahren.

Das Gegenteil von Sparen ist nicht automatisch Verschwendung. Wer auf Sicht fährt, ist dem Blindflug nahe. Dieser Quatsch von der schwäbischen Hausfrau, die so sparsam agiert und von der wir lernen können: Wer glaubt das eigentlich noch? Was haben wir als Land und als Steuerzahler davon, wenn unsere Innenstädte veröden, wenn der Bus nicht fährt, wenn das Schwimmbad zu hat, wenn es in die Schulen reinregnet und wenn wir Arbeitslosigkeit bestrafen?

Nichts. Wir haben aber viel davon, wenn unsere Innenstädte schön sind, wenn der ÖPNV gut und günstig ist, wenn unsere Schulen Kinder und Jugendliche zum Lernen motivieren und bestens ausbilden, wenn unsere Unis jungen Erwachsenen die allerbesten Möglichkeiten bieten, wenn wir einen ordentlichen Mindestlohn zahlen und es eine Grundsicherung gibt, von der man leben kann und wenn wir Unternehmer haben, die in Innovation investieren und nicht sparen, dass es knirscht, damit das Geld rausgezogen werden kann, um es persönlich anzulegen.

Fahren auf Sicht und selbstauferlegte Sparzwänge – diese Kombination hilft uns nicht weiter. Wenn Deutschland erfolgreich sein will, dann müssen wir Perspektiven entwickeln. Und wir müssen investieren, um dort hinzukommen – damit wir das bewahren können, was uns wichtig ist: eine Zukunft in einem lebenswerten Land.