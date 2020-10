Gastkommentar von Nico Lumma zur Wirtschaftshilfe: Durchfegen statt übertünchen

Nico Lumma. (Foto: next media acceleratd/nma.vc)

Deutschland kommt gut durch die Coronakrise, das liest man vielerorts und im internationalen Vergleich sieht das auf den ersten Blick auch so aus. Aber wenn man mit dem zweiten Blick hinguckt, dann offenbart sich, wie wenig wir gerade aus der Krise machen. Sicher, es wird notwendigerweise viel Geld in die Wirtschaft gepumpt, damit eine Pleitewelle vermieden wird, und es wird alles dafür getan, dass Unternehmen Kurzarbeit nutzen können, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten.

Aber wir scheuen uns immer noch, endlich die Veränderungsprozesse einzuleiten, die so dringend nötig sind. „Never waste a good crisis“ hat Churchill mal gesagt, aber wir machen lieber weiter wie bisher und stellen nicht in Frage, was wir bislang als gesetzt angenommen haben. Dabei sehen wir jetzt alle, wo wir blank sind und wir investieren viel Geld, um dies zu übertünchen. Aber wir bleiben schön an der Oberfläche. Beispiele gibt es zuhauf: Schulen sind immer noch im Kern analog, aber nun bekommen auf einen Schlag 800 000 Lehrkräfte Laptops. Wie kann es sein, dass die vorher kein adäquates Arbeitsgerät für das 21. Jahrhundert hatten? Wo bleibt die Umstellung auf digitales Lernen, um viel individueller auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen zu können, wie es in Skandinavien schon lange Standard ist? Wir retten die Lufthansa, aber wir tun es ohne Umweltschutz-Auflagen, so wie es Frankreich gerade vorgemacht hat. Hauptsache, der Kranich fliegt weiter, alles andere blenden wir aus. Die Automobilbranche retten wir selbstverständlich auch, egal was in den letzten Jahrzehnten an Profit gemacht wurde, wir fassen die Automobilbranche wie ein rohes Ei an, anstatt es so zu machen, wie Kalifornien: ein Enddatum für Verbrenner festzulegen, um den Umbau der Branche zu erzwingen. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen.

Jetzt wäre die Gelegenheit, endlich mal durchzufegen und zu hinterfragen, was eigentlich wirklich Sinn macht – und was wir nur machen, weil wir es immer schon gemacht haben. Aber wir tun es nicht. Deutschland ist führungslos, und das schon länger. Die Bundeskanzlerin hat immer schon nur auf Umfragen reagiert und nicht regiert, das sichert Mehrheiten und überfordert das Wahlvolk nicht, aber es bringt das Land nicht weiter. Auch in der Wirtschaft überwiegt die Kurzsichtigkeit, geprägt von Incentivierungen, die Manager dazu verleiten, lieber Bestehendes zu optimieren, anstatt es in Frage zu stellen und in das Neue zu investieren, um neue Möglichkeiten zu erschließen.

Dabei wissen wir mittlerweile, dass das 21. Jahrhundert andere Herausforderungen für westliche Gesellschaften mit sich bringt. Aber es läuft ja gerade noch und nach den Erfahrungen mit der Agenda 2010 ist die Neigung, starke Veränderungen zu fordern, bei Politikerinnen und Politikern spürbar zurückgegangen. Als Vater von vier Kindern erwarte ich aber mehr Veränderungswillen. Denn ich möchte, dass für meine Kinder das eintritt, was für mich auch eingetreten ist: Den Kindern soll es besser gehen als den Eltern.

Das muss doch unser Ziel als Gesellschaft sein und deswegen müssen wir uns anstrengen und Veränderungen erzwingen, im Großen wie im Kleinen. Also von Umweltschutz, Bildung und dem Umbau der Arbeitswelt bis hin zu einer Renaissance des Gemeinwohls, den Vereinen und Verbänden, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Wir müssen diese Krise nutzen, um voranzukommen. Dass plötzlich viele Menschen von zuhause arbeiten können, ist ein Zeichen, dass vieles geht, was vorher undenkbar erschien. Wir sollten mutiger werden und von unseren Politikerinnen und Politikern mehr fordern, aber auch von den vielen Chefs und den paar Chefinnen, die sich auf dem Status quo ausruhen. Diese Krise bietet Chancen, die wir nutzen müssen, damit wir mit Schwung aus der Krise kommen. Wir sollten das Undenkbare denken und dann mutig umsetzen.