Geplante Lauterbach-Entführung: Mail-Verfasser festgenommen

BERLIN - Nach einer Droh-Mail an den Koblenzer Generalstaatsanwalt ist ein 30 Jahre alter Mann festgenommen worden. In dem Schreiben wird die sofortige Freilassung der vier Beschuldigten gefordert,Der Absender verlangt zudem, die Telegram-Chatgruppe "Vereinte Patrioten" wieder freizuschalten. In der Mail, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, werden Terror- und Sprengstoffanschläge in Deutschland und Europa sowie Geiselnahme und Mord angedroht.