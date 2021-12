Gesundheit und Currywurst: Ihre Wünsche zum Merkel-Abschied

Merkel verabschiedet sich: Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

BERLIN - Wandern in Südtirol, ein Rotwein vor dem Kamin oder einfach mal nichts tun: Für das alles hat Angela Merkel ab heute Zeit. Mit Olaf Scholz (SPD) wird Deutschland nach 16 Jahren Merkel nun von einem anderen regiert. Merkel wurde Anfang Dezember standesgemäß mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Dabei sagte sie unter anderem: "Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit Pessimismus, sondern mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen."

Aber was wird die Zukunft für Merkel bereithalten? Wir wollten von Ihnen wissen, was Sie der nun Ex-Kanzlerin wünschen und mit auf den Weg geben möchten. Via Instagram haben wir Ihre Meinungen eingeholt — und das sind einige Ihrer Antworten:

Dabei wird deutlich: Vor allem Gesundheit spielt eine große Rolle. Dieser Wunsch wurde am häufigsten genannt, als wir nach Ihren Wünschen für Angela Merkel gefragt haben. Doch wie wird Merkels Ruhestand aussehen? Sie selbst hat dazu mal gesagt, sie müsse erst einmal herausfinden, was sie eigentlich interessiert, denn dafür habe sie in den vergangenen 16 Jahren nur wenig Zeit gehabt. "Ich werde nicht gleich die nächste Einladung annehmen, weil ich Angst habe, ich habe nichts zu tun und keiner will mich mehr", so Merkel.

Gewöhnen müsse sie sich auch noch an das Gefühl, "dass das jetzt ein anderer macht" und sie nicht mehr ständig Entscheidungen treffen muss. "Ich glaube das wird mir ganz gut gefallen", so Merkel. "Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin, dann werde ich ein bisschen schlafen, und dann schauen wir mal." Unsere Userinnen und User hätten da auch noch ein paar Vorschläge:

