Gute Lebensmittel, mehr Artenschutz: Pläne zum «Green Deal»

Brüssel - Für gesunde und umweltfreundliche Ernährung in der EU sollte der Einsatz gefährlicher oder schädlicher Pestizide in der EU nach Ansicht der EU-Kommission innerhalb von zehn Jahren halbiert werden.

Wie aus einer heute vorgestellten Strategie der Brüsseler Behörde hervorgeht, sollte zudem der Gebrauch von Dünger bis 2030 mindestens um 20 Prozent zurückgehen, der Verkauf von Antibiotika und anderer Wirkstoffe etwa für Nutztiere und Aquakulturen um 50 Prozent.

«Das ist die konkrete Übersetzung dessen, was wir mit dem «Green Deal» angekündigt haben», sagte EU-Vizekommissionschef Frans Timmermans. Die Beziehung des Menschen zur Natur müsse neu kalibriert werden. Damit Bauern moderne Technologien einsetzen könnten, sollten alle ländlichen Gebiete in der EU bis 2025 Breitband-Zugang haben, heißt es in der Strategie «Vom Hof auf den Teller», aus der später Gesetzesvorschläge werden sollen. Der «Green Deal» der EU-Kommission zielt darauf ab, die EU bis 2050 «klimaneutral» zu machen. Dann sollen also keine neuen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre geblasen werden.

Damit Verbraucher im Supermarkt sich künftig informierter entscheiden können, schlägt die EU-Kommission ein verpflichtendes Nährwertlogo auf der Vorderseite von Lebensmitteln vor. Deutschland führt ein solches Logo für Fertigprodukte bereits ein - allerdings auf freiwilliger Basis der Hersteller. Die deutschen Regeln sollen noch in diesem Jahr in Kraft treten.

Um Bienen, Vögel und andere Tiere vor dem Aussterben zu bewahren, soll bis 2030 fast ein Drittel der Land- und Meeresfläche in Europa unter Schutz gestellt werden - nahezu doppelt so viel wie heute. Den Plan zur Rettung der Artenvielfalt legte die EU-Kommission heute in Brüssel vor.

Derzeit sind im Rahmen des europäischen Netzwerks Natura 2000 rund 18 Prozent der Land- und Meeresfläche als Schutzgebiete ausgewiesen. Das bedeutet nicht, dass sie gar nicht genutzt werden, doch gelten Beschränkungen. Künftig sollen es nach dem Willen der EU-Kommission 30 Prozent sein, davon sollen 10 Prozent besonders geschützt und quasi naturbelassen werden.

Weiteres Ziel der Biodiversitätsstrategie 2030 sind verbindliche Regeln zum Erhalt und zur Wiederherstellung geschädigter natürlicher Flächen. Mindestens 25.000 Kilometer Flüsse sollen renaturiert werden. Zudem sollen bis 2030 drei Milliarden Bäume gepflanzt werden.

Landwirte sollen dafür sorgen, dass der Verlust von Artenvielfalt vor allem bei Vögeln und Insekten auf ihren Feldern gestoppt und der Trend umgekehrt wird. So sollen künftig mindestens 25 Prozent der Ackerfläche in Europa dem Ökolandbau vorbehalten sein.

Die nötigen Investitionen zur Umsetzung der Strategie beziffert die Kommission auf jährlich 20 Milliarden Euro, die von der EU, ihren Mitgliedsstaaten und privater Seite aufgebracht werden müssten. Doch bringe Naturschutz auch Wirtschaftskraft, rechnet die Kommission vor. Allein der Nutzen des Natura-2000-Netzes werde auf 200 bis 300 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Auf regionaler Ebene entstünden neue Arbeitsplätze.

«Die Natur ist lebenswichtig für unsere physische und geistige Gesundheit, sie filtert unsere Luft und unser Wasser, sie reguliert das Klima und befruchtet unsere Feldfrüchte», betonte Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius. «Aber wir verhalten uns so, als spiele sie keine Rolle, und wir verlieren sie in einem nie gekannten Tempo.» Ziel der EU-Kommission sei, die Natur zu schützen und zu reparieren.