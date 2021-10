Hans Friderichs (90): „Eine neue politische Zeitenwende“

Hans Friderichs (Foto: Stefan Sämmer/JGU)

MAINZ - Hans Friderichs, Urgestein der FDP, hat im Gespräch mit den Zeitungen der VRM die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Ampel-Regierung als politische Zeitenwende bezeichnet. In dem Gespräch anlässlich des 90. Geburtstages des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers (1972 bis 1977) zog Friderichs eine Parallele zur ersten Ablösung der Regierungsparteien CDU und CSU durch die sozialliberale Koalition 1969: „Was wir gerade erleben, ist auch diesmal mehr als eine politische Wendung“, sagte Friderichs.

Er wolle den Vergleich mit den Siebziger-Jahren aber nicht überstrapazieren, da die Veränderungen im 21. Jahrhundert anderer Natur seien. Während es vor 50 Jahren um grundlegende gesellschaftliche Veränderungen gegangen sei und außenpolitisch um die Ostpolitik und die umstrittene Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, gehe es nun darum, mit aller Macht dem menschengemachten Klimawandel entgegenzuwirken.

Zudem würden wir aktuell Zeugen einer nachhaltigen Veränderung des Parteiensystems. Er sei davon überzeugt, dass eine Rückkehr der ehemaligen Volksparteien zu ihrer alten Dominanz ausgeschlossen sei.

Der Union machten neben der Marginalisierung des Religiösen die zunehmende Verstädterung und Akademisierung der Bevölkerung zu schaffen. Die Auszehrung der Partei durch 16 Jahre ununterbrochener Regierungsverantwortung unter Angela Merkel sei nur ein zusätzlicher Faktor.

Den Liberalen eröffne sich dagegen die bisher einmalige Chance, ein modernes Bürgertum in größerer Zahl an sich zu binden: „Wir werden es auch in Zukunft mir vier Parteien zu tun haben, die um die Zustimmung bürgerlicher Milieus werben“, sprach Friderichs seiner Partei und den Grünen eine auf Dauer erstarkte Rolle zu.

Friderichs, einer der letzten Mitgestalter der von Willy Brandt und Walter Scheel eingeleiteten sozialliberalen Ära, zeigte sich in dem Gespräch noch immer als kluger und klarer politischer Kopf. Die Entwicklung der Union könne in dieser Phase massiver Verunsicherung noch niemand seriös abschätzen, sagte Friderichs. Er warnte CDU und CSU allerdings davor, einen populistischen Weg einzuschlagen. Eine Versuchung, der eine Reihe von konservativen Parteien in Europa schon erlegen sei: „Das wäre für die Union ein gefährlicher Weg.“

HANS FRIDERICHS Hans Friderichs (90) war von 1972 bis 1977 der erste Wirtschaftsminister, den die FDP in einer Bundesregierung gestellt hat. Nach dem RAF-Attentat auf Jürgen Ponto wechselte Friderichs nahtlos in den Vorstand der Dresdner Bank, deren Vorsitz er 1978 übernahm. Im Zuge der Flick-Spenden-Affäre sah sich Friderichs 1985 gezwungen, aus dem Vorstand auszuscheiden. Eine Reihe namhafter Unternehmen (adidas, Minol, Leica, Goldman Sachs) begleitete Friderichs als Aufsichtsrat. Vor seinem Weg in die Bundespolitik war Friderichs bis 1963 Geschäftsführer der damaligen Industrie- und Handelskammer Bingen. Bis 2013 leitete er den Hochschulrat der Johannes Gutenberg Universität Mainz.





Der Mainzer Politiker gilt seit vielen Jahren als Unterstützer von FDP-Chef Christian Lindner. Lindner habe sich in den vergangenen fünf Jahren erkennbar weiterentwickelt: „Er formuliert heute überlegter und er hat mit Volker Wissing, Marco Buschmann und Johannes Vogel einen starken Beratungskreis um sich aufgebaut.“

Friderichs lobte ausdrücklich die Vorverhandlungen zwischen Grünen und FDP und das Vertrauensverhältnis zwischen Christian Lindner und Robert Habeck. Mit dem Ergebnis des Sondierungspapiers zwischen SPD, FDP und Grünen sei er absolut zufrieden. Mit der Ablehnung von Steuererhöhungen, mit der Rettung der privaten Krankenversicherungen, mit erweiterten Möglichkeiten für Transferempfänger zum Einstieg in die Erwerbstätigkeit und mit der Einführung einer kapitalgedeckten Säule in der Alterssicherung habe die FDP viele ihrer zentralen Wahlkampfversprechungen durchsetzen können.

Beim vordringlichen Ziel, den menschengemachten Klimawandel auszubremsen, gebe es zwischen Liberalen und Grünen keinen Dissens. Das Kerninstrument müsse aber eine CO2-Besteuerung und eine Abschaffung der EEG-Umlage sein. Entscheidend sei zudem, dass viel zu langwierige Genehmigungsverfahren, die die gesamte Entwicklung in Deutschland hemmten, deutlich gestrafft würden.

Bei der angestrebten Abschaffung von Subventionen sei er dagegen weniger optimistisch: „Das ist mangels Mut so gut wie noch nie gelungen.“. In den noch strittigen Finanzierungsfragen zeigte sich der ehemalige Wirtschaftsminister überraschend flexibel. Die Forderung der Grünen, massive Investitionen in die Infrastruktur jenseits des regulären Bundeshaushalts zu organisieren, sei unter bestimmten Bedingungen auch für die Liberalen kein Tabu: „Wenn es einmalig ist, wenn damit ausschließlich Investitionen finanziert werden und wenn diese tatsächlich Mehrwerte schaffen.“