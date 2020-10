Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessen plant die Abschaffung des Beherbergungsverbots. Das kündigte die Staatskanzlei in einer Mitteilung vom Freitag an. Die geplante Abschaffung stehe auf der Tagesordnung für eine Sitzung des Corona-Kabinetts am kommenden Montag.

© dpa-infocom, dpa:201016-99-968584/1