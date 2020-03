Hessischer Finanzminister Schäfer tot - Ermittler: Suizid

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist am Samstag gestorben. (Archivfoto: dpa)

HOCHHEIM - Der hesssische Finanzminister Thomas Schäfer ist am Samstagvormittag tot auf der ICE-Bahnstrecke aufgefunden worden. Das teilten am Abend Polizei und Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit.

Am Vormittag um 10.20 Uhr sei der Rettungsleitstelle eine leblose Person im Bereich der Bahngleise der ICE-Bahnstrecke in der Gemarkung Hochheim gemeldet worden, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Vor Ort hätten Einsatzkräfte dann eine zunächst nicht identifizierbare Leiche gefunden. Erst im Laufe der weiteren Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem Toten um den 54-jährigen Hessischen Finanzminister Dr. Thomas Schäfer handelt.

"Aufgrund der Gesamtumstände, der umfangreichen Tatortarbeit, der Befragung zahlreicher Zeugen und der Auffindesituation vor Ort sowie technischer und kriminalwissenschaftlicher Auswertungen und Untersuchungen" gehe man von einem Suizid aus, heißt es in der Mitteilung.

Über den Hintergrund des Freitodes des Politikers gibt es keine näheren Informationen. Staatsanwaltschaft Wiesbaden und Polizeipräsidium Westhessen haben in der Mitteilung angekündigt, aus Rücksicht auf Angehörige und die Gesamtsituation keine keine weiteren Angaben zu dem Fall zu machen.

Thomas Schäfer wurde 1966 im Sauerland geboren, wuchs im hessischen Biedenkopf auf, wo er sich auch in der Kommunal- und Kreispolitik engagierte. Er war seit 2008 im Vorstand der hessischen CDU. In der Landesregierung leitete er unter anderem das Büro von Ministerpräsident Roland Koch, wurde später Staatssekretär im Justizministerium und 2009 im Finanzministerium. Unter Volker Bouffier wurde Schäfer 2010 hessischer Finanzminister vereidigt. Seit Januar 2014 gehörte er auch dem hessischen Landtag an. Er lebte in Biedenkopf und in Mainz-Kostheim.

Fassungslos zeigte sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier in einer ersten Reaktion auf die Nachricht: „Wir sind alle geschockt und können es kaum glauben, dass Thomas Schäfer so plötzlich und unerwartet zu Tode gekommen ist“, erklärte Bouffier in Wiesbaden. „Wir alle müssen seinen Tod jetzt verarbeiten und trauern mit seiner Familie. Unser aufrichtiges Beileid gilt daher zuerst seinen engsten Angehörigen, und wir wünschen ihnen für diese schwere Zeit Kraft und Stärke“, sagte Bouffier.

Wir haben uns entschieden, in der Regel nicht über Selbsttötungen zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.