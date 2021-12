1 min

Impfgegner in Hamburg: «Opfer-Narrativ ist sehr ausgeprägt»

Tausende Impfgegner gehen in Hamburg seit Wochen auf die Straße. Anders als in anderen Bundesländern sehen die Behörden keine Steuerung durch Rechtsextremisten. Dennoch ist der Innensenator in Sorge.

Von dpa