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Dienstag, 16.06.2020 - 19:30
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In Frankfurt beginnt Lübcke-Mordprozess

Stephan Ernst, der mutmaßliche Haupttäter im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, steht vor Gericht. Seine Anwälte starten mit einer Flut von Anträgen.

Christoph Cuntz: Redakteur Politik
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik

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BESTÜRZUNG
Bei der Nebenklage lösten die Anträge der Verteidiger von Stephan Ernst Bestürzung aus. Familie Lübcke folgte den Ausführungen der Anwälte über den angeblich nicht möglichen fairen Prozess gegen die beiden Angeklagten nahezu reglos, die Gesichter wirkten fast versteinert.

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