Dienstag, 16.06.2020 - 19:30
2 min
In Frankfurt beginnt Lübcke-Mordprozess
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
BESTÜRZUNG
Bei der Nebenklage lösten die Anträge der Verteidiger von Stephan Ernst Bestürzung aus. Familie Lübcke folgte den Ausführungen der Anwälte über den angeblich nicht möglichen fairen Prozess gegen die beiden Angeklagten nahezu reglos, die Gesichter wirkten fast versteinert.
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