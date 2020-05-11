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Montag, 11.05.2020 - 23:30
5 min

In Geiselhaft und Corona-Zeiten hilft Optimismus

"Mir hat Galgenhumor geholfen", sagt Marc Wallert. Vor 20 Jahren wurde er von islamistischen Terroristen entführt. Im Interview erzählt er, wie man aus Krisen herausfinden kann.

Ein Albtraum: Renate Wallert (liegend) wird im Mai 2000 gemeinsam mit ihrem Sohn Marc (links) und Ehemann Werner von Terroristen auf der philippinischen Insel Jolo als Geisel gefangen gehalten. Die Ärztin Nelson Amin (rechts) darf sie medizinisch versorgen.

Ein Albtraum: Renate Wallert (liegend) wird im Mai 2000 gemeinsam mit ihrem Sohn Marc (links) und Ehemann Werner von Terroristen auf der philippinischen Insel Jolo als Geisel gefangen gehalten. Die Ärztin Nelson Amin (rechts) darf sie medizinisch versorgen.

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Fotos
Ein Albtraum: Renate Wallert (liegend) wird im Mai 2000 gemeinsam mit ihrem Sohn Marc (links) und Ehemann Werner von Terroristen auf der philippinischen Insel Jolo als Geisel gefangen gehalten. Die Ärztin Nelson Amin (rechts) darf sie medizinisch versorgen.

Ein Albtraum: Renate Wallert (liegend) wird im Mai 2000 gemeinsam mit ihrem Sohn Marc (links) und Ehemann Werner von Terroristen auf der philippinischen Insel Jolo als Geisel gefangen gehalten. Die Ärztin Nelson Amin (rechts) darf sie medizinisch versorgen.

Marc WallertFotos: dpa

Marc WallertFotos: dpa

Erste Umarmung von seiner Mutter Renate auf dem Flughafen von Hannover: Der damals 27 Jahre alte Marc Wallert kommt nach viereinhalb Monaten Geiselhaft zurück nach Deutschland.

Erste Umarmung von seiner Mutter Renate auf dem Flughafen von Hannover: Der damals 27 Jahre alte Marc Wallert kommt nach viereinhalb Monaten Geiselhaft zurück nach Deutschland.

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