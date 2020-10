Interview mit Armutsforscher Christoph Butterwegge

KURZ-BIO

Christoph Butterwegge, geboren 1951, ist Politikwissenschaftler. Nach der Habilitation an der Universität Bremen nahm er Lehraufträge an den Universitäten Münster, Erfurt, Fulda, Magdeburg, Potsdam und Bremen wahr. Bis 2016 hatte er einen Lehrstuhl an der Universität zu Köln inne. Butterwegge gilt als einer der profiliertesten Armutsforscher Deutschlands. 2005 trat er aus Protest gegen die Hartz-IV-Reformen aus der SPD aus. 2017 trat er in der Bundesversammlung für die Linke als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten an, ohne Mitglied der Partei zu sein.



BÜCHER



Butterwegge, Christoph, Ungleichheit in der Klassengesellschaft, PapyRossa Verlag, 183 Seiten, 14,90 Euro.



Ders., Die zerrissene Republik: Wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland, Beltz Juventa Verlag, 414 Seiten, 24,95 Euro.