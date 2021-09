Kann Baerbock noch etwas reißen?

Annalena Baerbock bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Darmstädter Karolinenplatz. (Foto: Guido Schiek)

DARMSTADT - „Ja, ich bringe weniger Erfahrung ein als die beiden GroKo-Herren. Aber wohin hat uns denn diese Erfahrung gebracht?“ - Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gibt sich kampfeslustig auf dem Karolinenplatz in Darmstadt. Drei Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl am 26. September. Nur noch. Im Hintergrund versuchen an diesem Tag ein paar Impfgegner Baerbocks Auftritt zu stören. Die Sonne knallt auf den Platz, die Stimmung ist weitestgehend gut. „Verpisst euch!“, ruft einer aus dem Publikum den Störern zu.

Für Baerbock ist der Auftritt in der Grünen-Hochburg Darmstadt ein Heimspiel. Aber reicht das tatsächlich in drei Wochen? Kann Baerbock nach den vielen Fehltritten in den vergangenen Monaten auf den letzten Metern doch noch gegen SPD-Urgestein Olaf Scholz punkten? Lesen Sie am Montag Teil 1 unserer Feature-Reihe über die Spitzenkandidaten der Parteien und ihre Auftritte in der Region – auf den Online-Portalen der VRM und natürlich auch in unseren Print-Ausgaben.