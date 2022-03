Klima-Krise: Warum handeln wir nicht?

Zur Person

Kathrin Macha ist Psychologin und seit 2018 angehende Verhaltenstherapeutin mit den Schwerpunkten Trauma, Essstörungen und Interkultureller Psychotherapie. Nach zusätzlicher Anstellung im Bereich psychotherapeutischer Beratung ist sie seit 2020 tätig im Bereich Gruppentherapien und Nachhaltigkeitsstrategie in der Poliklinischen Institutsambulanz für Psychotherapie Mainz sowie als Dozentin für Professionelle Gesprächsführung an der Katholischen Hochschule Mainz. Nach vielen Jahren ehrenamtlicher umwelt- und naturpädagogischer Kinder- und Jugendarbeit engagiert sie sich seit deren Gründung 2019 bei den Psychologists/Psychotherapists for Future. In diesem Rahmen bietet sie Workshops und Vorträge zur Rolle der Psychotherapie in der Klimakrise sowie zu Klimapsychologie & -kommunikation an, wirkt an Fachpublikationen mit und gestaltet regionale Aktionen zu Klimagerechtigkeit. Für den Bereich Klimapsychologie ist sie berufspolitisch aktiv als Mitglied der Vertreterinnenversammlung der Landespsychotherapeutenkammer RLP.