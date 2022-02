2 min

KMK-Präsidentin trifft Schüler nach Pandemie-Brandbrief

In einem offenen Brief im Netz hatten einige Schülervertreter die Lage an den Schulen in der Pandemie angeprangert - die Rede war auch von einem «Durchseuchungsplan» der Politik. Nun gab es ein Gespräch.

Von dpa