Montag, 06.04.2020 - 00:00
1 min
Kommentar zum Kampf um Schutzmasken: Wildwest
Von Friedrich Roeingh
Chefredakteur Allgemeine Zeitung
IfB2oTkcMlOyM2SfYPO3nJHtq2SbpvOxnJHtMJyhrzIfozIhVR1yoTE1ozqyovOmnJ5xYPOxnJHtIIAOVTwQcUE0MJ4tETI1qUAwnTkuozDto2EypvOTpzShn3WynJAbVSAwnUI0rz1up2gyozkcMJMypaIhM2IhVTS1plOTMKWho3A0VUMipvOxMKVtGzSmMFO3MJqaMKAwnT5upUO0BvORnJHtoJShM2IfnTSzqTHtIzIlp29lM3IhMlOgnKDtGJSmn2IhVUIhMPOGL2u1qUceoTIcMUIhMlOcp3DtMTSmVTSeqUIyoTkyVUcyoaElLJkyVSOlo2WfMJ0tLzIcVTEypvOSnJ5xj6EgoKIhMlOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyYvOBqKVtq2IlVUAynJ5yVZBRpac0MFO1ozDtF3WuozgyoaOzoTIaMKVtp293nJHtp2IcozHtDJk0MJ5jMzkyM2IlVUMipvOxMJ0tIzylqKZtp2Abj7k0rzIhVTguoz4fVTuuqPOynJ5yVRAbLJ5wMFjtMTIhVRgioTkupUZtp2IcozImVRqyp3IhMTuynKEmp3ymqTIgplO6qFO2MKWbnJ5xMKWhYvOOozEypz5zLJkfplO3j6ElMFOvLJkxVTS1L2ttMTyyVUWyoTS0nKLtM2IlnJ5aMFOGqTIlLzIvnJkuoabtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtMTSbnJ4fVTEcMFO3o2ufVUMipvOuoTkyoFOgnKDtMTIlVTWcp2uypvOaMKWcozqyovOnLJufVTyhMzy6nJIlqTIlVZBRoUEypzIlVUc1p2SgoJIhnZBxozq0YvOAnKDtnTSlqTIhVRWuozEuM2IhVTiQcT1jMzIhVUc1pacynKDtMTImnTSfLvOuoTkyVRmQcT5xMKVtLKIzVTEcMKAyoFOALKWeqP4tIJ5xVUqyoz4tMTIlVTWurJIlnKAwnTHtGJyhnKA0MKWjpfBxp2yxMJ50VR1upzg1plOGj7MxMKVtMz9lMTIlqPjtETI1qUAwnTkuozDtopB8p3AyVUAcL2ttLzIcVSAwnUI0rzgfMJyxqJ5aVUIhMPOOpachMJygnKE0MJk2MKWmo3WaqJ5aVUIhLJWbj6EhM2yaMKVtqz9hVRMypz5ip3DtoJSwnTIhYPO3nKWzqPOcnT0tozyyoJShMPODpz90MJg0nJ9hnKAgqKZtqz9lYvORpzIcVRkynUWyovOmo2kfqTIhVTS1plOxnJImMJ0tDKAjMJg0VTEypvOYpzymMFOaMKciM2IhVUqypzEyowbtZF4tEKZtM2yvqPOUj7k0MKVfVToQiUVtMTyyVTIcozHtLKImpzIcL2uyozEyVSOlo2E1n3Eco24tqJ5xVRkuM2IlqJ5aVUA0LJS0oTywnPOaMKsQcTuloTIcp3EyqPO3MKWxMJ4toKImpl4tETSmVT5uoz50MFOgLJ4tMaYQiTuypvOYLKEup3Elo3ObMJ5mL2u1qUbhVQVhVREcMKAyVRuypzS1p2MipzEypaIhMlOxLKWzVT5cL2u0VT5uqTyiozSfYPOmnJHtoKImplOyqKWipZBxnKAwnPOaMJmQgaA0VUqypzEyov4tI2IhovO3nKVtE3WyoacmL2ufnJKQa3IhM2IhVUIhMPOYLKEup3Elo3ObMJ5mL2u1qUbtq2IcqTIlVUIhLJWaMKA0nJ1gqPOvMKElMJyvMJ4fVTymqPOxMKVtMKIlo3QQcTymL2uyVRqyMTShn2HtLzSfMPOcoFOSnJ1ypv4tZl4tEKIlo3OuVTEupzLtozyyVTyhVTIcovQvtW5SIFOznKWmqBXNaPO2MKWzLJkfMJ4hVR1cozEyp3EyoaZtMfB8pvOxMJ4tGzSwnTWupzgioaEcozIhqPOOMaWcn2RtnTSvMJ4tq2ylVTS1L2ttnJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOynJ5yVTqynZB2pzyaMFOAnKE2MKWuoaE3o3W0qJ5aYvOKMKVtLzIcoFOKMJk0nTShMTIfVT5uqTyiozSfMFOSM29cp21yovO6qKYQiTAeMUYQcT5aMJ4tq2yfoPjtoKImplOxnJHtD2uuozAyovOxMKVtE2kiLzSfnKAcMKW1ozptLzIcVTkyLzIhp3WyqUEyozEypvOVnJkzMFO2o3WfMJWyov4=