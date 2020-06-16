Dienstag,
16.06.2020 - 19:00
2 min
Kommentar zum Prozess gegen Stephan Ernst: Folklore
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
GJShVTEupzLtM2ImpTShoaDtp2Icovjtq2SmVTEyovOOoasQcTk0MJ4tMTImVT1ipzE2MKWxj6EwnUEcM2IhVSA0MKObLJ4tEKWhp3Dtoz9wnPOynJ5zj6EfoUDfVUIgVTybpzIhVR1uozEuoaEyovO2o3VtMTIlVTkyLzIhp2kuozqyovOTpzIcnTIcqUAmqUWuMzHfVTEcMFOcnT0tMUWinUDfVUc1VTWyq2SbpzIhYvOOoFOypaA0MJ4tHUWirzImp3EuMlObLJWyovOmnJHtraqupvOynJ5yovOaLJ56MJ4tIz9loJy0qTSaVTkuozptDJ50pfBxM2Htqz9lM2I0pzSaMJ4fVTEcMKZtnJ4tMKOcp2AbMKVtGZBxozqyYvORo2AbVTEcMFO3LKWyovOuoTkyp2SgqPObLJk0oT9mYvQvtW5To2keoT9lMrXNaPOmLJqyovOGpZB2qUEypvOxLKc1YvOKMJ5hVTEuplOxnJHtGKIhnKEco24tMTIlVSMypaEynJEcM2IlVUqupvjtp2yynUDtMKZtM2ShrvOxj7kmqTIlVTS1plOzj7klVTEyovOaMJYQiUW0nJqyovOKnJImLzSxMJ5ypvjtMTIlVTIcozHtMJkyozEmoTShM2HtGTymqTHtqz9hVSMipaA0pzSzMJ4tqz9lq2Icp2IhVTguoz46VSAjpzIhM3A0o2MzLJ5mL2ufLJpfVUMypaA1L2u0MKVtIT90p2AboTSaYPOPpzShMTShp2AboTSaYPOuoTjtMTSmVUA0MKEmVTS1plOzpzIgMTIhMzIcozEfnJAbMJ4tGJ90nKMyov4tIz9lVRqypzywnUDtqJ5xVTS1MvObo2uypvOGMJHtnKA0VT1uovOvMJguoz50oTywnPOcovOUo3E0MKZtFTShMP4tIJ5xVTEypvObLKDtnzI0raDto2MzMJ5vLKVtMTSzj7klVTqyp29lM3DfVTEup3ZtMJyhVTcyMTIlVTEcMFOOoasQcTk0MFOvMJgioJ10YPOxnJHtMKVtqzIlMTyyoaDhVSquplOxnJHtp2ywnPO6qJ0tHUWirzImp2S1MaEun3DtM2IfMJymqTI0VTuuLzIhYPOxLJoQiUVtnTS0VRuioTqypvOALKE0YPOxMKVtDJ53LJk0VTEypvOTLJ1coTyyVRmQiTWwn2HfVTEcMFOlnJAbqTyaMJ4tI29lqTHtM2IzqJ5xMJ46VBXNayAwnUqypvOypaElj6EaoTywnP7vtWjtETSmVTqfMJywnTHtEKEcn2I0qPObLJWyovOmnJAbVTS1L2ttMTyyVRShq8BxoUEyVUMiovOALKWeqKZtFP4tpzIxoTywnPOypzSlLzIcqTI0YvOSpvOcp3DtMTIlVRWynJucoTMyVUc1oFOAo3WxVTShM2IeoTSaqP4tGaIhVTq1qPjtoJShVUqcpzDtMTyyVRSlM3IgMJ50LKEco24tMTIlVRW1ozEyp2Shq2SfqUAwnTSzqPOuLaqupaEyovOgj7kmp2IhYPOgnKDtMTIlVUAcMFOxnJImMJ4tIz9lq3IlMvOvMJqlj7khMTI0YvOBqKVtMTSmplOypvOxMJ4to2uhMJucovOlLJEcn2SfMJ4tH3EypTuuovOSpz5mqPO3MJy0MKVtpzSxnJguoTymnJIlqPO1ozDtnJuhVTyhVUAynJ5ypvOTpzIgMTIhMzIcozEfnJAbn2IcqPOvMKA0j6Eln3DtnTS0YPOxLKAmVTIlVT1cqPOcnT0tH2AbnJKQa3ElLJyhnJ5aplOuLaAioUMcMKW0VTuuqPO1ozDtraHtF3IhMTqyLaIhM2IhVTEyplO2o24tLzIcMTIhVTuiL2ttqzIlMJulqTIhVSEbj7klnJ5aMKVtDJMRYHAbMJMmVRWdj7MlovOVj7Mwn2HtM2IzLJulMJ4tq2SlYPOypzqcLaDtraqupvOynJ4tIJ5mnKE0MJ5aMJ3QcTkxMF4tET9wnPOcp3Dtp3ElLJMvLKWyplOJMKWbLJk0MJ4tMTImVUWyL2u0p2I4qUWyoJIhVR1upzg1plOVYvOvnKAfLJ5aVT51pvOuoFOFLJ5xMFO6qFOypzgyoz5yov4tF2kupwbtEKVtLzImLpBsVSquMzMyov4tETyyplOuLzIlVTquoabtoTIaLJj6VREuplOJMKW3LJk0qJ5ap2qypzywnUDtnTS0qTHtnJugVTEuraHtqzIlnT9fMzIhYt==