Donnerstag, 30.07.2020 - 00:00
1 min
Kommentar zum US-Truppenabzug: Gebeutelt
Von Friedrich Roeingh
Chefredakteur Allgemeine Zeitung
ETIlVRSvraIaVTEypvOIHl1HpaIjpTIhVUElnJMzqPORMKI0p2AboTShMPOho2AbVTwQcUW0MKVtLJkmVUMiovOIHl1DpfBxp2yxMJ50VREiozSfMPOHpaIgpPOvMKWynKEmVTShM2Iej7khMTyaqP4tZGVtZQNjVUA0LKE0VQRjVQNjZPOALJ5hVUqyozyaMKVfVTcyMTIlVTElnKE0MFOcovORMKI0p2AboTShMPOmqTS0nJ9hnJIlqTHtE0xtq2ylMPObMJygVTWyo3WxMKW0VT9xMKVtLJ4tLJ5xMKWyVTI1pz9jj6Ecp2AbMFOGqTShMT9lqTHtqzIlp2I0raDhVSIhqTIlVSA0LJ5xo3W0LKAjMJg0MJ4tn2ShovOuoTkynJ4tMTSmVRuuqKO0pKIupaEcMKVtMTIlVSIGYHSloKxtnJ4tI2yyp2WuMTIhVTS1MzS0oJIhYPOFnTIcozkuozDgHTMuoUbfVRWuMTIhYIsQiUW0qTIgLzIlMlO1ozDtDzS5MKWhVUqypzEyovOaMJWyqKEyoUDhVSAwnUqypzIlVTSfplOxnJImMFOmqUW1n3E1paOioTy0nKAwnTIhVRMlLJqyovOuLzIlVUqcMJqyovOxnJHtp3ElLKEyM2ymL2uyovOmo3qcMFOxLKZtrzIlpfB8qUEyqTHtIzIlnZBxoUEhnKZtnJ5hMKWbLJkvVTEypvOBLKEiYvOKMKVtM2Ibo2MzqPObLKE0MFjtMTIlVSIGYHgiozqlMKAmVTiQgz5hMFOxnJImMJ4tH2Abpzy0qPOho2AbVUMypzucozEypz4tqJ5xVTIcozHtn8B8ozM0nJqyVSIGYIWyM2yypaIhMlOmnJAbVTIcozImVTShMTIlMJ4tLzImnJ5hMJ4fVTEypvObnJ5aVRWfj7k0MJ50pfBxqJ1yovOhLJAbYvOSplOgLJptLKIwnPO1oaEypvOxMJ4tHzIjqJWfnJguozIlovOho2AbVTIcozHtGJIhM2Htj7kvMKW6MKIaqTIlVSElLJ5mLKEfLJ50nJgypvOaMJWyovjtMTyyVSqunTkuqKAmnJAbqTIhVTybpzImVRguozEcMTS0MJ4tq2IlMTIhVUAcMFOxLJoQiUVtozywnUDtM2Izj6EbpzEyov4tETRtnTS0VSElqJ1jVUAcL2ttp2Abo24tM2ShrvOuozEypzHtETyhM2HtM2IfMJymqTI0YPOxnJHtMJyhMFOTpzSeqTyiovOxMKVtIzIlofB8ozM0nJqyovObj6E0qTHtLKIzVTEyovODoTShVUW1MzIhVT3QiUAmMJ4hVRIcoaccM2ImVSElo3A0pTMfLKA0MKV6VRShp2AbMJyhMJ5xVUAcozDtMTyyVRIhqUAwnTIcMTIlVTygVSOyoaEuM29hVT51ovOxo2AbVTgfqJptM2IhqJptM2I3MKAyovjtHaImp2kuozDtozywnUDtMUIlL2ttMJyhMFOHpaIjpTIhqzIloTSaMKW1ozptozSwnPODo2kyovOiMTIlVTShMTIlMFOynTIgLJkcM2HtG3A0LzkiL2gmqTSuqTIhVUOlo3MirzyypzIhVUc1VUqioTkyov4tETyyVRW1ozEyp3WyM2yypaIhMlO0qKDtoaIhVTq1qPOxLKWuovjtn2IcozHtn2yhMTkcL2uyovOHpz90raWyLJg0nJ9hMJ4traHtrzIcM2IhYvORMKI0p2AboTShMPOgqKAmVUAcL2ttqz9hVTEyovOIH0RtM2I3nKAmVT5cL2u0VUAynJ5yVSMypaEynJEcM3IhM3Ajo2kcqTyeVTEcn3EcMKWyovOfLKAmMJ4hVSIhMPOxo2AbVUE1qPOdMKE6qPOypaA0VUWyL2u0VTIcozHtMJyaMJ5mqZBxozEcM2IlMFOyqKWipZBxnKAwnTHtIzIlqTIcMTyaqJ5ap3A0pzS0MJqcMFOho3DfVTEcMFOuqJAbVRI0LKEmqTIcM2IlqJ5aMJ4tLzIcozuuoUEyovOgqKAmYvOOozqyoTRtGJIln2IfVT11p3ZtMTSmVTI1pz9jj6Ecp2AbVUMipzWypzIcqTIhVUIhMPOcnUVtGzSwnTMioTqypvO3nKWxVTImVTEuoz4tq29boPOvMJxtMJyhMJ0tM3YQiT5yovOYo2SfnKEco25mpTSlqT5ypvOxqKWwnUAyqUcyovOgj7kmp2IhYt==