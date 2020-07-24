Freitag, 24.07.2020 - 00:00
2 min
Kommentar zur katholischen Kirche:
Von Monika Nellessen
Zentrale Reporterin VRM
ETSmVRAbpzymqTIhqUIgVUA0MJAeqPOcovORMKI0p2AboTShMPOcovOynJ5ypvO0nJIzMJ4tF3Wcp2H6VRygoJIlVUqyozyaMKVtGJIhp2AbMJ4tLzIeMJ5hMJ4tp2ywnPO6qFOcnUWyoFOyqzShM2IfnKAwnTIhVT9xMKVtn2S0nT9fnKAwnTIhVRqfLKIvMJ4hVRkyMKWyVRgcpzAbMJ4t4bPGVTEuplOvMJEyqKEyqPQQiTWypvOeqKW6VT9xMKVtoTShMlOuqJAbVTkyMKWyVRgup3Ayov4tIJ5xVTylM2IhMUquoz4tq2ylMPOmnJAbVTEcMFOUpzI0L2uyozMlLJqyVUA0MJkfMJ46VSqupaIgVUqcoTjtF2ylL2uyVTShVUAiVUMcMJkyovOGqTIfoTIhVT1cqUWyMTIhYPO3MJ5hVUAcMFOxo2AbVT51pvOho2AbVUAiVUqyozyaMJ4tGJIhp2AbMJ4tMKE3LKZtraHtp2SaMJ4tnTS0ClOOoUZtq8BxpzHtMTyyp2HtFTIlLKImMz9lMTIlqJ5aVT5cL2u0VTqlo8BsVTqyoaIaYPOej6EgpTMyovOxnJHtF2S0nT9fnJgyovOho2AbVTShVTIcozIlVUc3MJy0MJ4tEaWioaDt4bPGVTqyM2IhVTIcovO2MKWmqTS1LaEyplOjLKElnJSlL2uuoTImVSMypaA0j6EhMT5cplO2o24tF2ylL2uyYPOcovOxMKVtoaIlVUIhqzIlnTIcpzS0MKEyVTqyq2IcnUEyVR3QcT5hMKVtLzImqTygoJIhYvORLJWynFOvoTIcLaDtMTIhVTEyqKEmL2uyovOPnKA0j7kgMKWhVTShM2ImnJAbqUZtMTImVSOlnJImqTIloJShM2IfplOaLKVtn2IcozHtLJ5xMKWyVSqunTjfVTSfplODMzSlpzIcMJ4traImLJ1gMJ56qJkyM2IhYvOIozDtqJ0tMTyyVUqyozyaMJ4tqzIlLzkynJWyozEyovODMzSlpzIlVT5cL2u0VTyhVTEyovOPqKWho3I0VUc1VUElMJyvMJ4fVT3QiUAmMJ4tp2yyVSMypaquoUE1ozqmLKIzM2SvMJ4tLJW0pzI0MJ4hVR5uL2ttMJyhMJ0tMKWmqTIhVSMyqT8tMfB8pvOxMJ4tIUWcMKWypvOPnKAwnT9zVTWfo2AenJIlqPOxnJHtF3IlnJHtoaIhVTyhVT5iL2ttpfB8MTIlMJ4tI29lqTIhVTEyovOuqKZtpUIlMKVtGz90VTIcozqyp2AboTSaMJ5yovOKMJphVREuplOfj6Emp3DtMTyyVRIgpZB2paIhMlOxMKZtGJScoacypvOPnKAwnT9zplOYo2ufM3WuMvO2MKWmqTIbMJ4fVTEypvO6qFOFMJAbqPOxLKMiovOuqKAaMJu0YPOxLKAmVTg1ozEcM2HtGTScMJ4tMKZtLzSfMPOhnJAbqPOgMJulVTIlqUWuM2IhVUqypzEyovjtMfB8pvOcoJ1ypvO1ozDtMKqcMlOcovOxnJHtraqynKEyVSWynJuyVUMypaqcMKAyovO6qFO3MKWxMJ4hVRygVRS1M3ImqPOvMKWuqTIhVTEcMFOxMKI0p2AbMJ4tDzymL2wQgzMyVZB8LzIlVTEcMFOKMJymqJ5aVTS1plOFo206VSAjj6E0MKA0MJ5mVTEuoz4topB8p3AyovOuoTkyVR9vMKWbnKW0MJ4fVTEyozIhVTShVTIcozIlVTguqTuioTymL2uyovOYnKWwnTHtoJy0qTIhVTyhVTEypvOUMKAyoTkmL2uuMaDtM2IfMJqyovOcp3DfVRMupzWyVTWyn2IhozIhYvOCnT5yVRkunJIhVTyhVRoQiTulqJ5ap3Oip2y0nJ9hMJ4tqJ5xVRMlLKIyovOcovOKMJybMpBxoKEypz4tq2ylMPOyplOvLJkxVTgynJ5yVTkyLzIhMTyaMJ4tE2IgMJyhMTIhVT1ynUVtM2IvMJ4hVREcMFOZMKIaozIlVTEcMKAypvOKLJulnTIcqPOmnKE6MJ4tj7kvpzyaMJ5mVT5cL2u0VT51pvOcovOFo20fVUAiozEypz4tLKIwnPOcovOxMJ4tMJyaMJ5yovOFMJybMJ4h