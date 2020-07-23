Donnerstag, 23.07.2020 - 10:22 2 min Kommentar zur Kinderarmut: Druck wächst Von Alexandra Eisen Stellvertretende Chefredakteurin VRM zentral Alexandra Eisen. (Foto: VRM) Jetzt teilen: Jetzt teilen: j5kvMKVtMTyyVREuqTIhYPOxnJHtMTyyVRWypaEyoUAgLJ5hYIA0nJM0qJ5aVToQiUVtnJulMFOOozSfrKAyVUc1pvOYnJ5xMKWupz11qPO6qJqlqJ5xMFOfMJq0YPO3nKWxVTIvMJ5molOaMKWhVTqyp3ElnKE0MJ4tq2yyVZB8LzIlVTEcMFOTpzSaMFjtLJVtq2ShovOynJ4tF2yhMPOcovORMKI0p2AboTShMPOupz0tnKA0YvOIozDtMTIlVRSfLKWgnKAgqKZfVT1cqPOxMJ0tMTyyVSA0nJM0qJ5aVTSfoTHtFzSbpzHtq2yyMTIlVTEcMFOYnJ5xMKWupz11qPOcoFOZLJ5xVTShpUWuozqypaDfVTymqPO6q2SlVUMypaA0j6EhMTkcL2tfVTEuoJy0VZB8LzIlnTS1pUDtnzIgLJ5xVUc1nZB2paDhVRIlVUAipzq0VTSvMKVtLKIwnPOzj7klVTIcozHtM2I3nKAmMFOFnKE1LJkcp2yypaIhMljtqJ5xVTEuraHtM2Ibj7MlqPOuqJAbYPOxLKAmVTEuplOHnTIgLFOhLJAbVTg1pacypvQQgzMzMJ50oTywnTIlVRIgpZB2paIhMlOmL2uhMJkfVUqcMJEypvO2o24tMTIlVRSaMJ5xLFO2MKWmL2u3nJ5xMKDtYFO0pzS1pzyaYPOuLzIlVUqunUVhVRAipz9hLFOuLzIlVTuuqPO1oaAypzHtI2Sbpz5ynT11ozptqzIlj6EhMTIlqP4tETyyVSAwnTk1p3Azo2kaMKW1ozpfVTEup3ZtMTyyVSOuozEyoJyyVTEcMFNbF2yhMTIlXJSloKI0VT51ovO2MKWmL2wQcUWzqPjtn2ShovOdMKE6qPOuqJAbVUMiovOAMJ5mL2uyovOhLJAbqz9foUciM2IhVUqypzEyovjtMfB8pvOxnJHtMTSmVSEbMJ1uVTkuozqyVScynKDtLJWmqUWun3Dtq2SlYvOTLJ1coTyyovjtMTyyVTWcp2kuozptn2IcozHtq2ylqUAwnTSzqTkcL2uyovOGo3WaMJ4tnTS0qTIhYPOgj7kmp2IhVUOfj7M0rzkcL2ttoJy0VRIcozgioJ1yoaZgVUIhMPOOpzWynKEmpTkuqUc2MKWfqKA0VTgfLKWeo21gMJ4hVSAirzyuoPOvMJ5uL2u0MJyfnJq0MFOYnJ5xMKVfVTEcMFOcoFOGnUI0MT93ovOuqKZtLJkfMJ4tqJ50MKWmqZB8qUcyozEyovOGqUW1n3E1pzIhVTqyMzSfoTIhVUAcozDfVUA0MJkfMJ4tF2y0LKZfVSAwnUIfMJ4tqJ5xVRc1M2IhMZBxoKEypvO2o3Vtoz9wnPOapfB2j59ypzHtFTIlLKImMz9lMTIlqJ5aMJ4tLJkmVUc1qz9lYvOBo2AbVT1ynUVtDJkfMJyhMKW6nJIbMJ5xMFjtp2Abo24tnJ1gMKVtMTyyVTSgVUA0j6Eln3A0MJ4tqz9hVRSloKI0VTWyMUWinUEyVRqlqKOjMFjtn8B2oz50MJ4tq2IaMJ4tqJ56qKWynJAbMJ5xMKVtDzI0pzI1qJ5ap23QgzqfnJAbn2IcqTIhVTyhVRuupaE6YHyJYHkynKA0qJ5aMJ4tLJWlqKEmL2uyov4tDKIwnPOxMKVtH3EcoTkmqTShMPOvMJxtFJ50MJqlLKEco25mYFjtH3OlLJAbYFO1ozDtHKIuoTyznKccMKW1ozqmLJ5aMJWiqTIhVToQiUVtE2IzoZB8L2u0MKEyVUIhMPOcnUWyVRgcozEypvO3nKWxVRSloKI0VUMypzMyp3EcM2IhYvORLKZtD29lo25uYHucoTMmYFO1ozDtF29hnaIhn3E1paOun2I0VTEypvOPqJ5xMKAlMJqcMKW1ozptq2ylMPOxnJImMFODpz9voTIgMFOhnJAbqPOuoTkyp2SgqPOfj7MmMJ4tn8B2oz5yov4tETIlVRElqJAeVTS1MvOxnJHtHT9fnKEcnlO3nKWxVUquL2umMJ4hVRIcovOOozMuozptq8BxpzHtp2Abo24toJSfVTqyoJSwnUDfVUqyoz4tnJ0tJaIaMFOxnKMypaAypvOQo3WiozRgIzIlo3WxoaIhM2IhVTEcMFOPMJGQiUWzozymp2Htqz9hVRMuoJyfnJIhVUIhMPOYnJ5xMKWhVT1ynUVtnJ0tEz9eqKZtp3EynTIhVUsQiUWxMJ4h