Dienstag,
09.06.2020 - 00:00
1 min
Kommentar zur Maskenpflicht: Stiller Begleiter
Von Sonja Werner
Reporterin Politik
E2IfnJIvqPOmnJ5xVUAcMFOhnJAbqPQvtWZtqJ5xVUElo3E6MTIgVUAcozDtGJSmn2IhVT1cqUEfMKW3MJyfMFOho3WgLJkypvOHMJyfVTEyplOOoTk0LJqmVTqyq29lMTIhYvOSnJ5yVSEuqUAuL2uyYPOxnJHtp2ywnPOcovORMKI0p2AboTShMPO2o3VtMJyhVUOuLKVtI29wnTIhVUMcMJkyVT5iL2ttozywnUDtp28tpzywnUEcMlO2o3WmqTIfoTIhVTgioz50MJ4hVR5uL2u0pfBxM2kcL2ttp29lM3DtoaIhVTIcozHtIJ50MKWmqJAbqJ5aVUMiovOKnKAmMJ5mL2uuMaEfMKWhVTS1plO2nJIlVSIhnKMypaAcqZBxqTIhVTEuMfB8pvjtMTSmplOgnKDtJzSboTIhVTWyoTIaqPO3MKWxMJ4tn2Shovjtq2IfL2ttpT9mnKEcqzIhVRShqTIcoPOxLKZtIUWuM2IhVTEypvOALKAeMJ4tLJ4tMTIlVSMypzkuozqmLJ11ozptMTImVRyhMzIeqTyioaAaMKAwnTIbMJ5mVTuuqUEyYvOIozDtoaIhClOGL2wQgz4fVTEup3ZtMKZtM2IeoTSjpUDtnTS0VBXNxlOzj6EfoUDtnzI0raDtLzSfMPOxnJHtGJSmn2IhpTMfnJAbqQ8tETSmVTymqPO6qJ1cozEyp3Dtn3IlrzMlnKA0nJptozywnUDtraHtMKW3LKW0MJ4hVSqiLzIcVBXNxlOuovOWpaW1ozqyovO1ozDtI2ylpaIhM2IhYPOhMKIyovOJMKWipzEhqJ5aMJ4fVZB8LzIlpzSmL2uyozEyovOZo2AeMKW1ozqyovO1ozDtp28toJShL2uypvOQo3WiozSgj7kxnJqeMJy0VTuuqPOyplOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTIhVTcuVT5cL2u0VTqypzSxMFOaMJ1uozqyoUDhVRyhp29zMKWhVUsQcUWyVTS1L2ttMTIhn2WupvjtMTSmplOcpzqyozE3LJ5hVTIcozHtETymn3Imp2yiovQQiTWypvOynJ4tEJ5xMFOxMKVtGJSmn2IhpTMfnJAbqPOuqJMzoTSgoJIhVTiQgz5hqTHfVUc1oJSfVUAcL2ttMTyyVRyhMzIeqTyioaA6LJufMJ4tq2IcqTIlVUOip2y0nKLtMJ50q2ywn2IfovO1ozDtMTIlVSAioJ1ypvOgnKDtLzSfMPObj7MbMKWyovOHMJ1jMKWuqUIlMJ4toT9wn3DhVRIcozImVTEupzLtMTSvMJxtnzIxo2AbVT5cL2u0VUMypzqyp3AyovO3MKWxMJ46VREup3ZtM2IlLJEyVTEcMFOALKAeMJ5jMzkcL2u0VTEypvOmqTyfoTHtDzIaoTIcqTIlVUMcMJkypvOun3E1MJkfMKVtGT9wn2IlqJ5aMJ4tnKA0YvOKMKVtn8B8ozM0nJptM3YQgfBsMKWyVRWyp3IwnTIloJIhM2IhVUqcMJEypvOuqJLtMJyhVSMypzShp3EuoUE1ozqmM2Ifj6EhMTHtoTSmp2IhVUqcoTjfVUqcpzDtLJ4tMJyhMKVtGJSmn2IhpTMfnJAbqPOuoFOSnJ5fLKAmVT5cL2u0VUMipzWynJgioJ1yov4tDKIwnPOxMKVtGTIbpzIlqzIlLzShMPObj6EfqPOyqUquVTEuplOHpzSaMJ4tqz9hVR1up2gyovOcovOGL2u1oTIhVToQiUVtp2yhoaMioTjfVUqyoz4tq2yyMTIlVTSfoTHtF2yhMTIlVTIcozIlVRgfLKAmMFOcovOynJ5yoFOFLKIgVUAcqUcyov4tH2Abj7MhVUsQcUWyVTEuplOhnJAbqPQvtWZtLJWypvOcoFOJMKWaoTIcL2ttraHtMJyhMJ0tGT9wn2Eiq24to2uhMFOSozEyVTymqPOxLKZtIUWuM2IhVTIcozImVR11ozDgGzSmMJ4gH2AbqKE6MKZtnJ4tMTIhVT1ynKA0MJ4tEfBxoTkyovOxo2AbVUqynKEypvOun3cypUEcMKWvLKVh