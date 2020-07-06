Montag, 06.07.2020 - 00:00
1 min
Kommentar zur Wehrpflicht-Debatte: Ungeschickt
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
ETyyVSqynUWjMzkcL2u0VUq1pzEyVQVjZGRtLKImM2ImMKE6qPjtLJWaMKAwnTSzMaDtnKA0VUAcMFOhnJAbqP4tIJ5xVTImVUAjpzywnUDtM2SlVT5cL2u0plOxLJqyM2IhYPOynJ5yVUAioTAbMFOSoaEmL2uynJE1ozptqz9hVScynKDtraHtJzIcqPO6qFQQiTWypzEyozgyovO1ozDtDKWaqJ1yoaEyVUc1p2SgoJIhraI0pzSaMJ4fVTEcMFOzj7klVT9xMKVtM2IaMJ4tMJyhMFOKnJIxMKWynJ5zj7kbpaIhMlQvtWZtp2ywnTIloTywnPOcovOgo2EcMzy6nJIlqTIlVRMipz0t4bPGVUMipzqyLaWuL2u0VUqypzEyovOej7MhozIhYvORLKc1VTqynZB2paDtLKIwnPOxnJHtM3W1ozEmj6E0rzkcL2uyVREyLzS0qTHtj7kvMKVtMJyhVT3QgzqfnJAbMKZtHTMfnJAbqTcunUVtMfB8pvOdqJ5aMFOAMJ5mL2uyovjtoJy0VTEyoFOmnJAbVR3QcT5hMKVtqJ5xVRMlLKIyovOaoTIcL2uypz1uj59yovOcovOynJ5yoFO3nJAbqTyaMJ4tM2ImMJkfp2AbLJM0oTywnTIhVRWypzIcL2ttMJyhLaWcozqyovOej7MhoaEyov4tGJyfnKGQcUWcp2AbYPOmo3ccLJjfVZB2n29fo2qcp2AbVBXNxlOxMJ5eLzSlVTymqPOxLKZtn29gpTkyqUEyVSAjMJg0paIgYvOSnJ4tp29fL2uyplODMzkcL2u0nzSbpvO3j6ElMFO3o2ufVUAyoUEyovOaMKA0o2ufMJ5yVScynKDfVUAiozEypz4tn8B2oz50MFOCpzyyoaEcMKW1ozptLaWcozqyovO1ozDtMTyyVRS1p2WcoTE1ozqmYFO1ozDtDzIlqJMmq2SboPOypzkynJAbqTIlov4tETyyVREyLzS0qTHfVTEcMFOxnJHtozI1MFOKMJulLzIuqJM0pzSaqTHtEKMuVRwQgzqfVTSgVSqiL2uyozIhMTHtLKImM2Ifj7MmqPObLKDfVTymqPOuoTkypzEcozqmVUqynKDtq2IaVUMiovOmo2kwnTIhVTqlqJ5xp8BxqUcfnJAbMJ4tj5kvMKWfMJq1ozqyovO1ozDtp2AbLJMzqPOynJ5yYPOaMJkcozEyVTqyp2SaqPjtqJ5aoZB8L2gfnJAbMFO1ozDtqJ5aMKAwnTywn3EyVSMypzghj7kjMaIhMlOxMKVtI2yyMTIlMJyhMfB8nUW1ozptMTIlVSqynUWjMzkcL2u0VT1cqPOlMJAbqUAyrUElMJ1cp3Ecp2AbMJ4tIz9lMfBxoTkyovOcovOxMKVtDaIhMTImq2Ibpv4tIzIlqTIcMTyaqJ5ap21cozymqTIlnJ4tF3WuoKNgF2SlpzIhLzS1MKVtnTS0VTShM2Iej7khMTyaqPjtnJ4tMTIlVRIfnKEyqUW1pUOyVRgGFlOxLKZtH3ymqTIgVTEypvOdLJulMJkuozqyovOJMKWbLKWgoT9mqJ5aVUWyL2u0p2I4qUWyoJIlVRqyp2yhoaIhMlO1ozDtMTIlMJ4tDKImq8B8L2umMFO6qFOvMJIhMTIhVUIhMPOmL2uioaIhM3Afo3ZtLKIzraIlj6E1oJIhYvOOovOxnJImMKVtDJ5ej7khMTyaqJ5aVUqcpzDtp2yyVUAcL2ttnJ4tozywnUDtMzIlozIlVSc1n3IhMaDtoJImp2IhVTkup3AyovOgj7kmp2IhVBXNxlOmMJkvp3E2MKWmqZBxozEfnJAbVT1cqPOPoTywnlOuqJLtMTyyVRW1ozEyp3qynUVtnJ0tM2ShrzIhYvOPMJxtMTIlVREcp2g1p3Aco24tj7kvMKVtMTyyVT3QgzqfnJAbMFOKnJIxMKWynJ5zj7kbpaIhMlOxMKVtI2IbpaOzoTywnUDtM2IbqPOyplOuLzIlVT5cL2u0VTEupaIgYPOJMKWmj6E1oJ5cp3AyVTEypvOJMKWaLJ5aMJ5bMJy0VUc1VTgipaWcM2yypzIhYPOmo25xMKWhVTyxMJSfMFOGqUW1n3E1pzIhVToQiUVtMTyyVSc1n3IhMaDtraHtp2AbLJMzMJ4h