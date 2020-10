Kubicki zu Corona: "Endlich aus dem Panik-Modus rauskommen"

Zur Person: Wolfgang Kubicki

Der Rechtsanwalt Wolfgang Kubicki (68) war von 1990 bis 1992 Bundestagsabgeordneter und anschließend bis 2017 Abgeordneter im Landtag Schleswig-Holstein. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und seit 2017 erneut Mitglied des Deutschen Bundestages und einer der Stellvertreter von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Kubicki, der in den 1980er Jahren nebenberuflich eine Kneipe in Kiel betrieb, ist in dritter Ehe verheiratet. Er ist Vater erwachsener Zwillingstöchter aus seiner zweiten Ehe und wohnt in Strande bei Kiel. Auf Mallorca hat er eine Ferienwohnung, auf der Kieler Förde liegt sein Motorboot Liberty (auf Deutsch: Freiheit).