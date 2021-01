Landwirte wehren sich

Bauerndemo vor der VRM - Vertreter der Zuckerrübenbauern aus Hessen und Rheinland-Pfalz mit Chefredakteur Friedrich Roeingh (rechts). (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ/WIESBADEN - Die Lage der Zuckerrübenbauern ist angespannt, auch in Rheinland-Pfalz und Hessen. Nicht nur rein wirtschaftlich. Es geht dabei auch um das generelle Gefühl von Landwirten, dass sie in der Gesellschaft zu wenig Anerkennung erfahren – oder gar, aus ihrer Sicht völlig zu Unrecht, als Umweltverschmutzer in der Kritik stehen. Entsprechend entschieden setzten sich der Berufsstand und seine Vertreter zur Wehr, nachdem diese Zeitung über Vorwürfe von Tierschützern berichtet hatte, durch die Notfallzulassung des Mittels Cruiser 600 FS und den darin enthaltenen Wirkstoff Thiamethoxam würden Bienen und Insekten gefährdet.

Am Mittwoch fuhren Landwirte der Bewegung „Land schafft Verbindung“ mit rund 60 Traktoren am Verlagssitz dieser Zeitung in Mainz vor, um über die Situation der Zuckerrübenbauern zu diskutieren. „Sowohl ökologisch, sozial als auch wirtschaftlich ist diese Notfallzulassung absolut gerechtfertigt“, hatte Christian Lang, Geschäftsführer des Verbands der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer, zuvor gesagt. „Bienen sind nicht betroffen durch die Anwendung.“

In der Politik habe es über Parteigrenzen hinweg einen breiten Konsens für die Notfallzulassung gegeben, sagte Verbandspräsident Walter Manz. In einem rund einstündigen Gespräch tauschten sich die Bauernvertreter mit der Chefredaktion aus. Die Zeitung stelle sich jeder Kritik, sagte Chefredakteur Friedrich Roeingh. Allerdings berichte „kein Medium so umfangreich und so nah über die Landwirtschaft wie die Lokalzeitungen“, betonte er.

Befristeter Einsatz auf ausgewählten Flächen

Das Mittel wurde bis Herbst 2018 gegen Vergilbungsviren eingesetzt und dann verboten. Im vergangenen Herbst habe sich die Lage dramatisch verschärft, „weil im Klimawandel Blattläuse als erwachsene Tiere überwintern und sofort im Frühjahr die jungen Pflanzen überfallen“, sagt Lang. Zuckerertragsrückgänge von bis zu 45 Prozent seien die Folge.

„Damit wird der Anbau unwirtschaftlich und die Zuckerfabriken müssen für alle Zeit schließen“, sagt Lang. Tausende Arbeitsplätze seien bedroht. Kurz vor Weihnachten erlaubte das Bundesamt für Verbraucherschutz, das Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) untersteht, den Einsatz, weil die Viren grassierten. Aber nur als Notfallzulassung: befristet bis Ende April, auf ausgewählten Flächen, unter strengsten Auflagen. Unter anderem bekam die Firma Südzucker in Offstein eine Zulassung.

Neonicotinoide, die den Wirkstoff enthalten, schützen die Zuckerrüben in der Anfangsphase vor Blattläusen. „Mit dem minimalen, kontrollierten und wissenschaftlich begleiteten Einsatz der Beizmittel können wir einen nicht mehr zu reparierenden Schaden an der heimischen Wirtschaft und regionalen Lebensmittelproduktion abwenden“, sagt Lang. Nach seinen Aussagen gingen die Auflagen für den Thiamethoxam-Einsatz in der Landwirtschaft „weit über eine wissenschaftlich begründete Notwendigkeit hinaus“. „Es gab und gibt weltweit keinerlei dokumentierten Bienenschaden durch Zuckerrüben“, betont Lang.

Breiter Konsens in der Politik für die Notfallzulassung

Auch Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz, verteidigte die Notfallzulassung als notwendig und angemessen. Der Einsatz von Neonicotinoiden als Beize bei Zuckerrüben sei ungefährlich, „da die Rübe nicht blüht“. Kein Landwirt habe Interesse daran, Bienen zu gefährden. „Ohne Pflanzenschutzmittel mit Wirkung über die Vergilbungskrankheit im Rübenanbau würde die Zuckerproduktion in Deutschland eingestellt werden müssen“, warnte auch Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.

Beobachter der politischen Diskussion verwiesen darauf, dass die Notfallzulassung keineswegs allein auf Klöckners Zutun zurückgehe. Laut Medienberichten machten sich mehrere prominente Politiker aus SPD und FDP in Rheinland-Pfalz für das Begehren der Bauern stark, der SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler schrieb im selben Duktus an Klöckner. Das liberal geführte Agrarministerium in Mainz unterstützte die Notfallzulassungen – ebenso wie das hessische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium unter der Grünen Priska Hinz.

Man wisse um die „besonderen Gefahren“ und stehe weiter zum grundsätzlichen Verbot der Neonicotinoide, ließ ihr Haus am Mittwoch verlauten. Der kurzzeitige und streng kontrollierte Einsatz in der Saatgutbeizung sei aber die „wirkungsvollere und umweltschonendere Methode“ als großflächiges Besprühen. Deshalb habe der Pflanzenschutzdienst die Notfallzulassung am 18. Dezember genehmigt – aber nur für die südhessischen Felder der Offsteiner Südzucker AG.