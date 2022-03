Lauterbach will EU-Empfehlung für vierte Impfung ab 60

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). (Foto: dpa/Kay Nietfeld)

BRÜSSEL - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will eine EU-Empfehlung für eine vierte Corona-Impfdosis in der Altersgruppe über 60 Jahre. Eine vierte Dosis senke die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten Dosis laut neuen Daten aus Israel noch einmal um 80 Prozent, sagte Lauterbach am Dienstag in Brüssel. Dort wollte er bei einem EU-Gesundheitsministerrat die Kommission auffordern, die Empfehlung für die ganze Union auf den Weg zu bringen.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass die Covid-Pandemie nicht zu Ende ist in Europa", erklärte Lauterbach. Die Lage sei schlechter als das Gefühl der Menschen, Fallzahlen und Sterblichkeit seien sehr hoch. Zugleich stehe viel Impfstoff bereit, der nirgendwo anders fehle; in einkommensschwächeren Ländern stoppe die Abnahme.

