Linken-Chefin kündigt Aufklärung von Sexismus-Vorwürfen an

Die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, steht in der Kritik. Sie soll schon länger von sexuellen Übergriffen in ihrer Partei gewusst haben. (Foto: Fabian Sommer/dpa)

BERLIN - Linke-Chefin Janine Wissler hat eine umfassende Aufklärung des des Sexismus-Verdachts in der Partei angekündigt und Vorwürfe der Vertuschung zurückgewiesen. Die Fälle müssten so gut wie möglich aufgearbeitet werden, sagte Wissler am Samstag vor einer Vorstandssitzung der Linkspartei in Berlin.