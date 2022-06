Live-Infos zum Start des 9-Euro-Tickets

Ein Fahrschein für ganz Deutschland, zum Spartarif. Das 9-Euro-Ticket gilt nach dem Kauf für einen Monat. (Foto: dpa)

MAINZ / WIESBADEN / DARMSTADT / WETZLAR - Es ist soweit: Mit dem 9-Euro-Ticket startet das größte Experiment im Öffentlichen Nahverkehr seit Jahrzehnten. Bis kurz vor dem Start sind bereits sieben Millionen der Sonderfahrkarten verkauft worden, mit denen man im Regionalverkehr (also nicht für ICE, IC oder EC) jeweils im Juni, Juli und August durch ganz Deutschland fahren kann.

Auch die VRM ist dabei – und versorgt Sie am heutigen Mittwoch, 1. Juni, beim großen Live-Tag mit Reportagen, Interviews und Eindrücken von vor Ort. Zehn Stunden lang sind wir in Darmstadt, Wetzlar, Mainz und Wiesbaden ganz nah dran am Geschehen. Und Sie können dabei sein: Über unsere Nachrichtenportale, auf unseren Facebook-, Instagram- und Twitterkanälen.

Live-Schalte aus Darmstadt, Wetzlar, Mainz und Wiesbaden

Zum Start berichten wir ab 8 Uhr live von den Standorten Darmstadt, Wetzlar, Mainz und Wiesbaden: Sind Busse und Bahnen überfüllt? Begeben sich einige schon auf Reisen oder pendeln sie mit dem Ticket zur Arbeit? Sind die Leute extra vom Auto auf den ÖPNV umgestiegen?

Verfolgen können Sie das Ganze hier im Livestream:



Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube

Alle Infos rund um das neue 9-Euro-Ticket finden Sie in unserem Dossier.



