Livestream: Dreyer zu Öffnungsstrategie und Corona-Impfungen

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Öffnungsstrategie mit Stufenplan und Corona-Schutzimpfungen für Beschäftigte in Kitas und Grundschulen: Das rheinland-pfälzische Kabinett berät an diesem Dienstag über eine Reihe von Themen zur Corona-Pandemie. Dabei geht es auch um die die Verhandlungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 3. März.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gibt im Anschluss an den Ministerrat ein Statement ab. Beginn der Pressekonferenz ist für 13.30 Uhr geplant.

Hier können Sie die Pressekonferenz live verfolgen: