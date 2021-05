Livestream nach dem Corona-Gipfel: Das sagt Malu Dreyer

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird sich bei uns nach dem Impfgipfel gegen 18 Uhr in einem Livestream zu den Ergebnissen äußern. (Archivfoto: Sascha Kopp)

BERLIN - Die dritte Coronawelle ist gebrochen, aber die großen Impf-Fragen bleiben: Wie geht es weiter in der Impfkampagne, wie wird der noch immer knappe Stoff verteilt? Wann werden auch Kinder und Jugendliche geimpft? Wie soll das organisiert werden? Und was bedeutet das dann für den Schulunterricht in den nächsten Monaten? Darum geht es heute beim erneuten „Impfgipfel“, der Absprache zwischen Bundesregierung und den Ländern. Nach den Gesprächen äußert sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei uns im Livestream (voraussichtlich gegen 18 Uhr). Den Livestream finden Sie am Ende dieses Artikels.

Wahrscheinlich wird am Freitag der erste Corona-Impfstoff für Kinder und Jugendliche in der EU zugelassen. Aber noch lange nicht entschieden ist der Streit über Nutzen und Risiken der Impfungen bei Kindern - auch mit Blick auf die Schulen. Die Bundesregierung stellte vor dem Gipfel klar, dass Impfungen nicht zur Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht werden.

Über die konkrete Organisation und benötigte Impfdosen wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder an diesem Donnerstag beraten. Für zusätzliche Diskussionen sorgten Signale der Ständigen Impfkommission (Stiko), möglicherweise vorerst keine generelle Impf-Empfehlung für Kinder auszusprechen.

Dreyer fordert mehr Impfstoff und gerechte Verteilung

Ministerpräsidentin Dreyer hat die Bundesregierung vorab dazu aufgefordert, für mehr Impfstoff und mehr Verlässlichkeit bei dessen Verteilung zu sorgen. „Wir brauchen vor allem mehr Transparenz und Verlässlichkeit rund um die mengenmäßige und gerechte Verteilung von Impfstoff nach Einwohnerschlüssel je Bundesland“, sagte sie. „Der Bund ist gefordert, dringend für mehr Impfstoff für die Impfzentren und die niedergelassenen Ärzte zu sorgen, insbesondere wenn nun zum 7. Juni auch alle Impfpriorisierungen aufgehoben werden sollen.“

Wenn zusätzliche Ärztegruppen, wie die Betriebsärzte in die Impfkampagne einbezogen würden, müsse zusätzlicher Impfstoff zur Verfügung gestellt werden. „Auf Dauer werden wir die Pandemie nur besiegen können, wenn uns genügend Impfstoff zur Verfügung steht.“

Binz plädiert für Aufklärungskampagne

Die neue rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz (Grüne) erwartet von dem Gipfel eine Impfstrategie für Kinder und Jugendliche. „Auch wenn die Stiko auf eine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche verzichtet, braucht es eine Aufklärungskampagne, um Eltern und Jugendliche nicht mit der Entscheidung allein zu lassen“, sagte sie.

