Mainzer Obdachlosenarzt trifft Bundespräsidenten

BERLIN / MAINZ - (jul). Der Bundespräsident hat Wort gehalten und sich mit dem Mainzer Obdachlosenarzt Gerhard Trabert getroffen. Direkt nach seiner Wiederwahl im Februar hatte Frank-Walter Steinmeier seinem in der Bundesversammlung unterlegenen Mitbewerber ein Gespräch in Aussicht gestellt, um gemeinsam zu sondieren, wie man die Lage der Ärmsten und Verwundbarsten im Land verbessern könne. Am Freitagnachmittag saßen beide im Schloss Bellevue zusammen. Konkrete Projekte habe man besprochen, erzählt Trabert, sich fundiert ausgetauscht. Ins Detail möchte er noch nicht gehen, deutet aber an, dass es sich nicht um das letzte Treffen gehandelt haben könnte. Vielleicht besucht der Bundespräsident bald die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt, besichtigt Arztmobil und Poliklinik, die Trabert mit dem Verein „Armut und Gesundheit in Deutschland“ betreibt.