Mehr Druck auf Impfmuffel: Kommen weitere Einschränkungen?

BERLIN - Das Bundesgesundheitsministerium hat am Dienstag seinen Corona-Plan für den Herbst und Winter an die Bundesländer verschickt. Dies berichten mehrere Medien. „Ein so einschneidender Lockdown wie in der zweiten und dritten Welle wird aller Voraussicht nach nicht mehr notwendig sein“, soll es darin heißen. Dennoch rechne man mit einer vierten Welle.

Ein "milderer" Lockdown werde bereits ins Auge gefasst - dabei würden unabhängig von der Inzidenz die Corona-Regeln für alle verschärft werden. Veranstaltungsbesuche, Hotel-Übernachtungen und Restaurantbesuche seien dann nur noch mit Impf-, Genesenen- oder Testnachweis möglich. Diese Maßnahmen sollen im September umgesetzt werden.

Wörtlich heißt es laut Ministerium: „Ab Anfang / Mitte September 2021 sollte die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen in ganz Deutschland generell nur unter Einhaltung der 3-G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet) möglich sein.“

Maskenpflicht im ÖPNV und Handel bleibt noch

Für Ungeimpfte soll es ab einer bestimmten Inzidenz oder Krankenhaus-Auslastung noch weitere Einschränkungen geben: etwa überhaupt keine Restaurant- oder Veranstaltungsbesuche. Nur noch Geimpfte und Genesene würden dann Zutritt haben. Ebenfalls soll die Maskenpflicht im ÖPNV und im Einzelhandel fortgesetzt werden: Bis Frühjahr 2022 soll diese gelten, „auch für Geimpfte und Genesene“.

Das Angebot für kostenlose Corona-Tests werde wohl im Oktober fallen: Weil es nun für alle Bürger ein Impfangebot gebe, sei „eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Tests durch den Bund und damit den Steuerzahler nicht angezeigt“. Kostenfreie Tests solle es nur noch für diejenigen geben, die nicht geimpft werden könnten oder für die es keine Empfehlung gebe - also etwa Schwangere oder Minderjährige.