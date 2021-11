Mehr Einfluss in der Welt: EU will China Paroli bieten

Händler in der kongolesischen Haupststadt Kinshasa. Um den Einfluss in der Welt auszubauen, will die EU in den kommenden sechs Jahren bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern investieren. Foto: Maurizio Gambarini/dpa (Bild: dpa) (Foto: Maurizio Gambarini/dpa)