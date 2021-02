1 min

Merkel erinnert an Anschlag von Hanau

«Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift»: Am 19. Februar 2020 hatte ein 43 Jahre alter Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Kanzlerin Angela Merkel erinnert an die Tat und gibt ein Versprechen.

Von dpa