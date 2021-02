Nach Attentat von Hanau: „Ihr Leben hat sich völlig gedreht“

ZUR PERSON

Unmittelbar nach dem Terror-Anschlag von Hanau war Professor Dr. Helmut Fünfsinn (66) zum ersten Beauftragten der hessischen Landesregierung für Opfer von schweren Gewalttaten und Terroranschlägen ernannt worden.



Er ist seither für die Opfer und Angehörigen der rassistischen Gewalttat von Hanau zentraler und persönlicher Ansprechpartner. Sein Auftrag ist es, sich insbesondere um die persönlichen Anliegen der Betroffenen kümmern und den Kontakt mit den zuständigen Behörden koordinieren.



Helmut Fünfsinn war seit Oktober 2015 und bis März 2020 hessischer Generalstaatsanwalt.



Vater Rathjen angeklagt



Die Staatsanwaltschaft Hanau hat bestätigt, dass sie gegen den Vater von Tobias Rathjen, der am 19. Februar vergangenen Jahres aus rassistischen Motiven neun junge Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hatte, angeklagt hat. Konkret werde dem Vater vorgeworfen, in einer Eingabe an die Staatsanwaltschaft Hanau vom Januar 2021 die Teilnehmer einer Mahnwache, die Ende Dezember in Hanau stattgefunden hatte, als „wilde Fremde" bezeichnet zu haben.



„Solche rassistischen Beleidigungen sind nicht tolerabel und werden von der Staatsanwaltschaft Hanau mit aller Konsequenz verfolgt“, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies dieser Zeitung. Die Anklage gegen den 73-Jährigen, die vor dem Amtsgericht erhoben ist, stammt vom 2. Februar.



Das Haus der Familie Rathjen in Hanau-Kesselstadt steht nur wenige Hundert Meter entfernt von der Arena-Bar, in der der wahnhafte Rechtsextremist fünf Menschen ermordete. Er war danach nach Hause zurückgekehrt, wo er seine Mutter und sich selbst erschoss.



Der Vater des Täters wurde in der Wohnung unverletzt aufgefunden. Hinweise auf seine Tatbeteiligung fanden sich bisher nicht. (cc)