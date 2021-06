Nach Polizeiskandal: Spekulationen über rechtes Netzwerk

FRANKFURTER SEK WIRD UMORGANISIERT

Nach Ermittlungen gegen die 18 SEK-Beamte wird das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Frankfurter Polizei umorganisiert. Den Beamten sei die Ausübung des Diensts untersagt worden, sagte der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill am Mittwoch. Einer der Beamten, gegen den die Staatsanwaltschaft Mainz schon länger ermittelt, werde suspendiert.



"Das SEK wird in den kommenden Tagen umgruppiert und neu organisiert", sagte Bereswill. Die Arbeitsfähigkeit der Spezialkräfte werde dennoch gewährleistet.



"Es ist schlimm, es ist schwerwiegend, was hier auf den Tisch gekommen ist. Wir werden intensiv damit umgehen", sagte Be