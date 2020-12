Newspaper Awards für die VRM

Ausgezeichnet: Ein Sektionstitel aus dem Ressort Wissen. Foto: VRM

Jetzt teilen:

MAINZ - Die Zeitungen der VRM haben beim 22. European Newspaper Award sechs Auszeichnungen für exzellente Zeitungsgestaltung zugesprochen bekommen. Zwei Auszeichnungen erhielt die Art-Direktion der VRM in der Hauptkategorie "Visualisierung". Zwei erhielt sie in der Kategorie "Sektionstitel/Regionalzeitungen". Eine Auszeichnung wurde in der Kategorie "Bild-Reportage" ausgesprochen sowie eine weitere in der Kategorie "Infografiken zur Corona-Krise".

An dem Newspaper-Award hatten sich 164 Zeitungen aus 25 Ländern beteiligt. Für die 20 Kategorien gab es über 4000 Einreichungen. Der Wettbewerb verfolgt das Ziel, internationale Gestaltungstrends in Print und Online aufzuzeigen und den Austausch kreativer Ideen über Ländergrenzen hinweg zu fördern.