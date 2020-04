Jetzt teilen:

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen sollen Kinder, die kurz vor der Einschulung stehen, bald wieder die Kindertagesstätten besuchen dürfen. In der kommenden Woche werde die Notfallbetreuung für diese Kinder noch fortgesetzt. «Danach schlage ich vor, den letzten Jahrgang vor der Einschulung wieder zuzulassen», sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.