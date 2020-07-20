Montag, 20.07.2020 - 00:00
4 min
Polizei-Kritik am hessischen Innenminister Beuth
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ZUR PERSON
Peter Wittig, 57 Jahre alt, seit mehr als 40 Jahren Polizist. Erster Polizeihauptkommissar. Aktiv für die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Personalratsvorsitzender des Polizeipräsidiums Westhessen. Stellvertretender Vorsitzender des Hauptpersonalrats der Polizei Hessen.
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