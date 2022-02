2 min

Rassistischer Angriff auf Frau - Polizei gibt Fehler zu

Am vergangenen Wochenende wird in Berlin-Prenzlauer Berg eine 17-Jährige in einer Tram rassistisch beleidigt und brutal angegriffen. Erst einige Tage später korrigiert die Polizei eine erste Darstellung des Vorfalls.