Rein oder raus aus den Schulen?

Unterricht in Pandemiezeiten – vielerorts mit Maske. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Im Matheunterricht gibt es in der Regel nur zwei Antworten: richtig oder falsch. In Ethik wird’s schon komplizierter, denn dort gilt oft „sowohl als auch“. Besonders schwierig ist derzeit die Frage, vor der eine Schule als Ganzes steht: Soll der Unterricht trotz Corona und der im ganzen Land massiv gestiegenen Infektionszahlen weiter im Klassensaal stattfinden – oder im Wechsel auch zu Hause? Das ist eine Frage mit enormer Tragweite, denn sie betrifft Millionen, und sie wird uns Monate beschäftigen. Auch über die Weihnachtsferien hinaus, wenn Schüler nach privaten Familienfeiern zurückkehren – die ja schon nach den Sommerferien zu einem Anstieg der Infektionen geführt haben.

Die Politik in Bund und Ländern legt die oberste Priorität ganz klar auf den Präsenzunterricht. Eine Situation wie im Frühjahr, als die Schulen über Monate erst komplett, dann teilweise geschlossen waren, soll unbedingt vermieden werden – sonst wird ein zu großer Schaden für den Schulerfolg befürchtet. Die Schulen hätten sich nicht als Pandemietreiber erwiesen, als Beleg wird auf die vergleichsweise geringen Infektionszahlen verwiesen. Rheinland-Pfalz zum Beispiel veröffentlicht täglich eine Statistik dazu: Stand Donnerstagabend gibt es unter den 521 000 Schülern im Land aktuell 933 Infektionsfälle, bei den insgesamt 41 000 Lehrern 118 Fälle. Wechselunterricht kann, so die Vorgabe von Bund und Ländern, von den Schulen nach Absprache mit der Schulaufsicht eingeführt werden – wenn in der jeweiligen Stadt oder Kreis die Inzidenzzahl bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen liegt. Möglich ist der Wechselunterricht ab Klasse 8, ausgenommen sind Abschlussklassen.

Das Infektionsgeschehen sei diffus, auch in den Schulen stiegen die Zahlen – kein Wunder angesichts vollbesetzter Klassen und Busse, sagen dagegen Kritiker des Präsenzunterrichts. Lehrer und Schüler müssten deshalb besser geschützt werden, fordern die Lehrergewerkschaften. Das Robert Koch-Institut empfehle den Wechselunterricht schließlich schon ab einer Inzidenz von 50. Erst vor wenigen Tagen hat die GEW in Hessen Kultusminister Alexander Lorz (CDU) eine Petition übergeben, in der gefordert wird, flächendeckend in das Wechselmodell zwischen Präsenz- und Distanzunterricht überzugehen. „Nur mit Abstand in kleinen Gruppen ist es gegenwärtig möglich, das Risiko einer Infektion zu minimieren und gleichzeitig guten Unterricht unter akzeptablen Rahmenbedingungen sicherzustellen“, sagt die GEW. Forderungen nach Wechselunterricht kommen auch von Eltern und Schülern – an immer mehr Schulen in Hessen und Rheinland-Pfalz.

Genauso gibt es bei Lehrern, Eltern und Schülern aber auch viele Kritiker des Wechselunterrichts. Gründe sind zum einen die mangelnde digitale Ausrüstung in vielen Schulen und Haushalten – fehlende Bandbreiten, fehlende Aufnahme- und Endgeräte für Livestreams zum Beispiel. Zudem werden gravierende pädagogische Probleme befürchtet. Sich den Unterrichtsstoff auf Dauer allein und selbstständig zuhause zu erarbeiten, erfordert viel Disziplin und Struktur – daran scheitern schon manche Studenten, und erst recht viele Kinder und Jugendliche. Insbesondere dann, wenn die entsprechende Anleitung und Ansprache der Eltern fehlt.

Fazit: Die Antwort auf die Frage nach Präsenz- oder Wechselunterricht ist kompliziert – und geht weit über ein simples „richtig oder falsch“ hinaus.